Рабочая группа БРИКС по вопросам сотрудничества в океанической и полярной зонах исследований посетила ФГУП «Атомфлот»

В Мурманске на площадке ФГУП «Атомфлот» состоялся визит представителей рабочей группы стран БРИКС по вопросам сотрудничества в океанической и полярной зонах исследований. В мероприятии приняли участие генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица, исполнительный директор ООО «Центр морских исследований МГУ имени Ломоносова» Николай Шабалин.

В Штабе морских операций ФГБУ «ГлавСевморпуть» коллеги обсудили современные технологии, применяемые атомным ледокольным флотом России, актуальные вопросы исследований Арктических территорий, программу экологического мониторинга СМП.

Леонид Ирлица выступил перед гостями с презентацией о деятельности ФГУП «Атомфлот» и Штаба морских операций ФГБУ «ГлавСевморпуть». «Северный морской путь - это уникальный развивающийся транспортный маршрут, который готов к внедрению самых передовых технологий. Мы искренне ценим проявленный интерес к исследованию Арктических территорий. Уверен, наше сотрудничество принесёт большой успех», – сказал он.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2024/06/18/11611-rosatomflot-posetili-sotrudniki-rabochey-gruppy-briks-po-voprosam-sotrudnichestva-v-okeanicheskoy-i-polyarnoy-zonah-issledovaniy/