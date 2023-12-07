Рабочая группа Госсовета под руководством Андрея Чибиса меньше чем за год добилась важных решений для Арктики: 30 млрд рублей направят на реновацию ЗАТО, введена льготная ипотека, утвержден перечень опорных городов

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис работает в Санкт-Петербурге на XIII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее». В ходе пленарного заседания участники обсудили, как меняются подходы, и что значит Арктика для России. Глава региона подчеркнул, что в Мурманской области реализуют ряд системных решений для прогрессивного развития.

«Мурманск – опорный порт для Северного морского пути – главной судоходной артерии России. По СМП на 40% короче расстояние из европейской части России на Восток. Поэтому максимум внимания мы уделяем комплексному развитию Мурманского транспортного узла. По поручению Президента Владимира Путина и при поддержке Правительства строится новая железнодорожная ветка к комплексу перегрузки угля «Лавна», уже 15 декабря запланирован запуск рабочего движения. Грузооборот порта Мурманск к 2027 году планируем нарастить до 110 млн тонн в год», – отметил Андрей Чибис.

Также губернатор напомнил, что президентом принято историческое решение о газификации Мурманской области.

«Мы долго боролись за это, и сейчас работа активно идет. Ведётся проектирование, протяженность газопровода по территории Мурманской области составит, по предварительным данным, 455 км. Предварительно в рамках дополнительных проектов после газификации будет создано более 20 тысяч рабочих мест, привлечено до 400 млрд инвестиций в основной капитал. Газификация позволит закрыть вопрос нашей мазутозависимости, станет толчком к развитию промышленных производств другого технологического уровня: к примеру, переработка добываемого сырья. ПАО «Новатэк» уже планирует построить у нас СПГ-завод мощностью 20,4 млн тонн», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава Мурманской области возглавляет профильную рабочую группу Госсовета по развитию Арктики, об успешной работе которой также рассказал в ходе пленарного заседания. Так, вместе с Минвостокразвития меньше чем за год был выдвинут ряд предложений, получивших поддержку Президента и Правительства и запущенных в работу.

«Утверждены 30 млрд рублей на ближайшие три года на реновацию ЗАТО Арктической зоны России. Появилась «Арктическая ипотека». Утверждены опорные населенные пункты Арктики. Расширены критерии для программы «Приоритет.2030». У нас уже есть планы на следующий год и уверен, что у нашей большой команды все получится», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона также отметил, что в Мурманской области действует сразу два суперльготных налоговых режима для предпринимателей: ТОР «Столица Арктики» и Арктическая зона Российской Федерации. Всего в рамках этих режимов работают 222 резидента.

«Мы лидеры по количеству резидентов и по фактическим инвестициям: вложено более 204 млрд рублей, создано более 4500 рабочих мест. Суммарно планируется инвестиций на сумму 391 млрд рублей, и 11 тысяч новых рабочих мест. В их числе как крупные инфраструктурные проекты, так и реализуемые малым и средним бизнесом туристические, гастрономические, других направлений. Это также говорит о перспективности Арктики и Мурманской области, мы открыты для новых инициатив», – сказал глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на форуме также состоялась торжественная линейка просветительского проекта «Встреча поколений», направленного на кадровое обеспечение регионов АЗРФ. Андрей Чибис приветствовал юных участников и рассказал им о предприятиях и производствах, работающих в Мурманской области, актуальных направлениях подготовки.

Фото (пресс-служба XIII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее»): https://gov-murman.ru