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Мурманская область. Арктика (16+)09.04.20 08:30

Рабочая группа муниципального контроля проверила в североморских подъездах качество работ по дезинфекции

В рейде приняли участие заместитель председателя Совета депутатов Игорь Козинский, депутаты Татьяна Сахарова и Владимир Марыгин, представители управляющих компаний. В маршруте, традиционно, было несколько адресов. Большая часть – по обращениям горожан. Комиссия побывала на Ломоносова, 15 и 17, Полярной, 6, улице Вице-адмирала Падорина, 17, Северной Заставе, 5 и 8а.

- Составлен график до конца месяца, дезинфекция проводится специализированным составом, который содержит 0,6% активного хлора – это дозировка рекомендована Роспотребнадзором. Мы стараемся, чтобы и чисто было, и люди не страдали от резкого запаха, - отметил генеральный директор ООО «СЖКХ» Кирилл Чудинов.

Санитарную обработку участники рейда проверили и в подъездах многоквартирных домов Авиагородка. К качеству дезинфекции там нареканий нет, зато есть жалобы жителей на уборку дворов. Их озвучил депутат Владимир Марыгин. Он также обратил внимание УК на фасады домов, которые давно нуждаются в ремонте.

Управляющим компаниям даны поручения устранить все замечания, усилить контроль за санобработкой подъездов и своевременно информировать жильцов о времени её проведения. Графики дезинфекции есть в группах УК в социальных сетях, а также доступны на сайте администрации.

Продолжается в ЗАТО и уборка придомовых территорий. Сейчас акцент – на вывоз снега. На Флотских Строителей, 8 управляющая компания начала работу по очистке ливневого стока на придомовой территории. Как рассказал заместитель генерального директора ООО «СЖКХ» Александр Савченко, в первую очередь, противопаводковые мероприятия проводятся на проблемных с точки зрения подтопления территориях.

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