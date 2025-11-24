Рабочая группа по мониторингу информации о нарушениях в сфере управления многоквартирными домами провела первое заседание

По поручению главы региона Андрея Чибиса в Мурманской области создана рабочая группа по мониторингу информации о нарушениях в сфере управления многоквартирными домами. В рамках первого заседания под председательством заместителя губернатора Ольги Вовк состоялось рассмотрение фактов систематических нарушений со стороны управляющих организаций ООО «Северная Сова» и ООО «Полярная Сова».

В заседании приняли участие министр энергетики и ЖКХ Зинаида Середа, исполняющая обязанности министра государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Элина Акулова, прокурор Первомайского административного округа Константин Калинин, представители Управления Роспотребнадзора, Службы судебных приставов, Следственного комитета, УМВД, налоговой службы и администрации города Мурманска.

В ходе заседания на основании письменных материалов и фотодокументов было выявлено, что нарушения носят систематический характер и указывают на недостаточность контроля руководства управляющих организаций за соблюдением норм закона.

Анализ обращений граждан за 2025 год показал, что количество жалоб на ООО «Северная Сова» и ООО «Полярная Сова» существенно превышает аналогичные показатели других управляющих компаний региона.

Ольга Вовк подчеркнула недопустимость дальнейшего игнорирования требований законодательства и интересов жителей.

«Те, кто управляет жилищным фондом должны понимать, что права жителей на комфортные и безопасные условия проживания должны быть в абсолютном приоритете. Управляющая организация обязана выполнять свои работы в полном объёме, а не по выбору. Иные подходы к работе будут пресекаться со стороны надзорных органов», – отметила Ольга Вовк.

Руководству ООО «Северная Сова» и ООО «Полярная Сова» дано поручение немедленно ликвидировать выявленные недостатки, подготовить детальные планы мер по восстановлению порядка и обеспечивать реальную проверку качества выполненных работ.

Контроль над реализацией принятых решений станет постоянным элементом деятельности рабочей группы, отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557374/#&gid=1&pid=1