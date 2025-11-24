РЖД запустят на новогодние праздники более 700 дополнительных рейсовЮбилейная «Хибинская гонка» установила рекорд по массовости
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.11.25 10:00

Рабочая группа по мониторингу информации о нарушениях в сфере управления многоквартирными домами провела первое заседание

По поручению главы региона Андрея Чибиса в Мурманской области создана рабочая группа по мониторингу информации о нарушениях в сфере управления многоквартирными домами. В рамках первого заседания под председательством заместителя губернатора Ольги Вовк состоялось рассмотрение фактов систематических нарушений со стороны управляющих организаций ООО «Северная Сова» и ООО «Полярная Сова».

В заседании приняли участие министр энергетики и ЖКХ Зинаида Середа, исполняющая обязанности министра государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Элина Акулова, прокурор Первомайского административного округа Константин Калинин, представители Управления Роспотребнадзора, Службы судебных приставов, Следственного комитета, УМВД, налоговой службы и администрации города Мурманска.

В ходе заседания на основании письменных материалов и фотодокументов было выявлено, что нарушения носят систематический характер и указывают на недостаточность контроля руководства управляющих организаций за соблюдением норм закона.

Анализ обращений граждан за 2025 год показал, что количество жалоб на ООО «Северная Сова» и ООО «Полярная Сова» существенно превышает аналогичные показатели других управляющих компаний региона.

Ольга Вовк подчеркнула недопустимость дальнейшего игнорирования требований законодательства и интересов жителей.

«Те, кто управляет жилищным фондом должны понимать, что права жителей на комфортные и безопасные условия проживания должны быть в абсолютном приоритете. Управляющая организация обязана выполнять свои работы в полном объёме, а не по выбору. Иные подходы к работе будут пресекаться со стороны надзорных органов», – отметила Ольга Вовк.

Руководству ООО «Северная Сова» и ООО «Полярная Сова» дано поручение немедленно ликвидировать выявленные недостатки, подготовить детальные планы мер по восстановлению порядка и обеспечивать реальную проверку качества выполненных работ.

Контроль над реализацией принятых решений станет постоянным элементом деятельности рабочей группы, отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557374/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Спрос на специалистов рыбного хозяйства в России за год вырос на 34%-PRO Валюту (16+)Курс доллара США снижается к евро и фунту-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Лидер ПСР» за 2025 год-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане высказывают обеспокоенность плохим состоянием придомовых территорий домов-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»