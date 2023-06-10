Рабочая группа по СВО и фонд «Защитники Отечества» объединяют усилия по оказанию помощи ветеранам спецоперации и их семьям

Координаторы рабочей группы в субъектах и руководители филиалов фонда выстроят в регионах систему взаимодействия, которая позволит комплексно решать вопросы и оказывать адресную помощь ветеранам

Вопросы взаимодействия рабочей группы по СВО и госфонда «Защитники Отечества», в том числе на законодательном уровне, обсудили в ходе рабочей встречи председатель фонда Анна Цивилева и глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который вошёл в состав наблюдательного совета фонда и возглавил в нём рабочую группу по законотворчеству.

«Мы с вами делаем одно общее дело. И направлений нашего взаимодействия много. Важно максимально эффективно использовать ресурсы фонда, нашей рабочей группы, компетенции, которые мы за эти полгода наработали. Основная наша задача — законотворческая. И здесь фонду мы можем подставить плечо», — отметил Андрей Турчак.

Он напомнил, что президент уже подписал законы, инициированные рабочей группой, об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести, а также о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса. Госдума приняла закон группы о праве на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжёлую инвалидность участника спецоперации с его родителей-созаёмщиков и совершеннолетних детей. Принят закон о бесплатной юридической помощи для участников СВО и их семей. Помимо этого, рабочая группа внесла в парламент законопроект о приоритетном зачислении в школы, детсады и летние лагеря детей добровольцев спецоперации.

«С 1 ноября 2022 года в Мурманской области функционируют Центры поддержки семей мобилизованных северян и участников СВО. Всего за это время принято более 11 тысяч вопросов. Членам семей участников СВО и мобилизованных северян оказывают содействие в организации получения обучения и образования, трудоустройстве, оформлении социальных выплат, оказании психологической и юридической помощи. Гражданам пожилого возраста и инвалидам, являющимся членами семей участников СВО, предоставляется социальная помощь. Дети участников СВО и мобилизованных северян получают бесплатное горячее питание в школах и колледжах, а также бесплатно посещают детский сад. Они находятся в приоритетной группе по организации летнего отдыха для школьников. Ещё одна мера поддержки — бесплатное проживание в общежитиях для детей из семей мобилизованных и участников СВО. Участники СВО и члены их семей включены в приоритетную группу региональной программы «Свой дом в Арктике». Единовременная выплата на покупку или строительство собственного дома или домокомплекта составляет 1,5 млн рублей. Участники СВО либо их супруги освобождены от уплаты транспортного налога за 2021 и 2022 годы. Кроме того, они освобождены от начисления пеней за просроченные платежи по ЖКУ и взносы на капитальный ремонт. Оказание помощи северянам, которые участвуют в СВО — приоритетная задача регионального правительства», - прокомментировал Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года. Филиалы фонда открылись во всех регионах РФ 30 и 31 мая и приступили к работе 1 июня. Наблюдательный совет фонда возглавил первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО. Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодёжи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/rabochaya-gruppa-po-svo-i-fond-zashitniki-otechestva-obedinyayut-usiliya-po-okazaniyu-pomoshi-veteranam-specoperacii-i-ih-semyam