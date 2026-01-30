Рабочая группа по «воспитанию» управляющих компаний Мурманской области возобновила работу

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в правительстве Мурманской области состоялось первое в 2026 году заседание рабочей группы по рассмотрению деятельности управляющих организаций, созданной по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

В заседании приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк, министр энергетики и ЖКХ Зинаида Середа, заместитель министра энергетики и ЖКХ Элина Акулова, представители прокуратуры, Роспотребнадзора, Службы судебных приставов, Следственного комитета, УМВД и администрации города Мурманска.

На встрече повторно рассматривали деятельность УК «Полярная сова» и УК «Северная сова».

«Мы планомерно проводим такие рабочие группы по «воспитанию» управляющих компаний – озвучу как есть. Всего в 2025 году Министерством государственного жилищного и строительного надзора в отношении управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК проведено 1255 проверок, выдано 796 предписаний, виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму порядка 18 млн рублей. Данные управляющие компании приглашены повторно, посмотрим, что было сделано, как были исправлены нарушения с прошлой встречи, которая состоялась в ноябре 2025 года», – пояснила Ольга Вовк.

В отношении ООО «Северная Сова» в 2025 году проведено 35 внеплановых проверок, направлено 23 предписания об устранении нарушений, возбуждено 27 административных дел, по результатам проверок сумма наложенных штрафов составляет более 1,1 млн рублей.

В отношении ООО «Полярная Сова» в 2025 году Министерством проведено 19 внеплановых проверок, направлено 15 предписаний об устранении нарушений, возбуждено 11 административных дел, сумма наложенных штрафов составляет 600 тысяч рублей.

По информации УК «Северная Сова», в 2025 году выполнен ремонт 9 подъездов, однако комитет по жилищной политике администрации города Мурманска зафиксировал, что фактическое исполнение выполненных ремонтов в подъездах отличается от заявленных управляющей организацией и составляет 7 подъездов. Похожая ситуация сложилась в отчётах УК «Полярная Сова»: заявлено выполнение работ в 9 подъездах, но фактически отремонтировано 8. Также несколько адресов оказались в статусе «выполнены частично» или «в процессе» – они в отчёты не вошли. Также УК предоставили проекты планов ремонта подъездов на 2026 год в Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области.

Также УК предоставили проекты планов ремонта подъездов на 2026 год в Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области. По информации управляющих организаций, усилен контроль за состоянием скатных кровель. Проводится регулярный мониторинг объектов для своевременного обнаружения и устранения опасных скоплений снежно-ледяных масс.

Из ранее достигнутых договоренностей выполнены работы по ремонту провисания перекрытия между квартирами, по восстановлению части бетонной поверхности и металлического покрытия козырька подъезда, по замене участка стоякового трубопровода холодного водоснабжения, по приведению в надлежащее состояние двери входа в подвал подъездов, по восстановлению элементов окна подъезда и снегозадержателей на крыше, по ремонту оконных заполнений в обслуживаемых данными УК домах. Однако, нашлись и замечания: частично выполнены работы по ремонту подъезда, по восстановлению кирпичной кладки и металлического покрытия пояса фасада, по устранению нарушений, допущенных при проведении ремонтов двух подъездов.

По итогам заседания рабочей группы руководителям «Северная Сова» и «Полярная Сова» поручено в срок до 1 июня обеспечить выполнение протокола заседания в полном объёме. Если работы не будут выполнены, Минэнерго и ЖКХ МО будут приняты меры, направленные на аннулирование их лицензий. Кроме того, руководителям указанных управляющих организаций поручено обеспечить взаимодействие с собственниками помещений МКД, находящихся в управлении, в том числе в общедомовых чатах, созданных в национальном мессенджере «МАХ».

«Отдельно хочу обратить внимание, что по итогам аварии на линиях «Россетей» на следующей неделе планируется заседание рабочей группы, посвящённой управляющим компаниям, которые недолжным образом отреагировали на ситуацию. После того, как произошло отключение электричества, в некоторых домах пропало отопление. Подачу теплоносителя в дома удалось восстановить в кратчайшие сроки, однако не все управляющие компании сразу приступили к работам по донастройке систем внутри домов, чтобы тепло как можно быстрее поступило в квартиры северян», – отметила Ольга Вовк.

