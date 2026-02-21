Широкую Масленицу в Мурманске отметят народными гуляньямиЕжегодная выплата почётным донорам проиндексирована в Мурманской области
Мурманская область. Арктика (16+)21.02.26 10:00

Рабочая группа при правительстве региона выступила за аннулирование лицензии управляющей компании ООО «ЮНИ ДОМ»

Рабочая группа по мониторингу информации о нарушениях в сфере управления многоквартирными домами в Мурманской области на очередном заседании рассмотрела вопрос об инициировании процедуры аннулирования лицензии управляющей компании ООО «ЮНИ ДОМ».

Рабочая группа была создана по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с целью повышения качества услуг, предоставляемых управляющими организациями в регионе, повышения эффективности контроля за их деятельностью.

Жители многоквартирного дома №14 по улице Саши Ковалёва в Мурманске на протяжении 2025–2026 годов неоднократно обращались в орган государственного жилищного надзора с жалобами на работу управляющей организации ООО «ЮНИ ДОМ». Было зафиксировано 15 обращений. Горожане сообщали о протечках межпанельных швов, ненадлежащем содержании лифтового оборудования, неудовлетворительной уборке подъездов, затоплении подвала, а также низком качестве коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению.

В рамках рассмотрения жалоб граждан органом государственного жилищного надзора неоднократно инициировались проверки, однако ООО «ЮНИ ДОМ» уклонялось от их проведения. В 2025 году суд трижды привлекал ООО «ЮНИ ДОМ» к административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности государственных жилищных инспекторов. В 2025 году из запланированных к ремонту 19 подъездов ООО «ЮНИ ДОМ» отремонтировано только 9.

В декабре 2025 года рабочая группа рассматривала жалобы жителей и зафиксировала в протокольных решениях ряд необходимых работ. Однако к очередному заседанию рабочей группы статус протокольные поручения ООО «ЮНИ ДОМ» не выполнены.

Рабочая группа приняла решение об инициировании Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области процедуры аннулирования лицензии. В ближайшее время Минэнерго направит в Лицензионную комиссию Мурманской области документы для рассмотрения вопроса об обращении Минэнерго в суд с иском об аннулировании лицензии ООО «ЮНИ ДОМ».

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, создание рабочей группы стало важным шагом в системе регионального контроля в сфере ЖКХ. Её деятельность направлена на оперативное выявление нарушений со стороны управляющих организаций, обеспечение соблюдения прав жителей многоквартирных домов, формирование прозрачных и эффективных механизмов взаимодействия между жителями, УК и органами власти, а также на повышение общего уровня качества жилищно‑коммунальных услуг в Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562629/#&gid=1&pid=2

