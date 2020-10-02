Рабочая группа проверила ход строительства водозабора в Туломе

Сегодня заместитель губернатора – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский и первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Алена Кузнецова проверили ход реконструкции водозабора в Туломе. В проездке также приняли участие глава администрации Кольского района Александр Лихолат и глава Кольского района Андрей Малхасян.

Напомним, в рамках национального проекта «Экология» программы «Чистая вода» в селе Тулома идёт строительство нового водозаборного сооружения и реконструкция старого здания водозабора. Проект будет введён в эксплуатацию в конце декабря 2020 года. Общая стоимость муниципального контракта составляет более 75 млн рублей – это средства федерального и областного бюджета.

Как сообщает администрация Кольского района, рабочая группа проверила ход работ, а также обсудила сроки пуско-наладочных работ на объекте. Помимо этого был рассмотрен вопрос о дополнительном финансировании, необходимом на шеф-монтажные, пуско-наладочные работы, а также вопрос внесения изменений в проект и дополнительное финансирование установку дополнительного резервуара для очистки воды.