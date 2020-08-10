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Мурманская область. Арктика (16+)10.08.20 16:55

Рабочая группа «регуляторной гильотины» в сфере водного транспорта поддержала позицию рыбаков

7 августа рабочая группа по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере водного транспорта от делового сообщества отказалась согласовать пакет изменений в Кодекс торгового мореплавания и Кодекс об административных нарушениях, меняющих порядок осуществления перегрузки грузов с судна на судно за пределами акваторий морских портов. По мнению членов рабочей группы, оба документа требуют существенной доработки. На негативные последствия принятия разработанных Минтрансом России законопроектов указывало рыбацкое сообщество.

Ранее Всероссийская ассоциация рыбопромышленников сообщала, что 23 июля Минтранс России направил на согласование в федеральные органы исполнительной власти проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания и другие законодательные акты Российской Федерации (в части регулирования осуществления перегрузки (перевалки) грузов с судна на судно за пределами акваторий морских портов)» и законопроект-спутник «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части установления административного наказания за нарушение правил перегрузки (перевалки) грузов с судна (судов) на судно (суда), в том числе операций по бункеровке судов во внутренних морских водах за пределами акваторий морских портов, территориальном море и исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также порядка подачи заявления на осуществление такой перегрузки)».

Как отметил сопредседатель рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере рыболовства, президент ВАРПЭ Герман Зверев, указанные законопроекты регулируют вопросы осуществления перегрузки (перевалки) грузов с судна на судно за пределами акваторий морских портов и вводят новые требования к рыбодобытчикам.

«Несмотря на тот факт, что эти требования не будут распространяться на перегрузку и выгрузку уловов из водных биоресурсов, рыбной и иной продукции из них, они распространятся на судовые припасы. Сейчас рыбопромысловые суда могут пополнять припасы и осуществлять бункеровку в море без дополнительных разрешений. В случае внесение предложенных Минтрансом изменений, наиболее вероятно, судам для этого придётся следовать в порт, прервав промысел. Невыполнение этих требований будет трактоваться как административное нарушение. Дополнительная административная нагрузка приведёт к серьёзным финансовым потерям и простою флота», - объяснил он.

Текущая редакция законопроекта содержит нормы, противоречащие действующему законодательству, неоднозначные, трудноисполнимые и избыточные требования, ведущие к существенному увеличению затрат рыбодобывающих предприятий на исполнение регуляторных требований, дублированию полномочий федеральных органов исполнительной власти. В связи с этим законопроект требует существенной доработки по устранению указанных замечаний, отмечается в консолидированной позиции рабочей группы.

6 августа Герман Зверев направил позицию бизнес-сообщества рыбной отрасли сопредседателю рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере водного транспорта, президенту Российской палаты судоходства Алексею Клявину с просьбой учесть её при рассмотрении законопроектов. Как стало известно, в ходе прошедшего 7 августа заседания рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере водного транспорта от делового сообщества позиция рыбаков была поддержана. Члены рабочей группы не согласовали законопроекты и указали на необходимость их существенной доработки.

Члены рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере рыболовства от делового и экспертного сообщества рассмотрят проект в заочном режиме 11-12 августа, сообщает www.morvesti.ru

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