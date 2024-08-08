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Мурманская область. Арктика (16+)08.08.24 15:12

Рабочая группа, созданная по решению губернатора Мурманской области, обсудила программу обновления экологического оборудования порта

В ходе сегодняшнего, четвёртого по счёту, заседания эксперты заслушали и обсудили доклад исполнительного директора ММТП Павла Олейника о мерах по дальнейшей минимизации пыления, возникающего при обработке грузов при определенных погодных условиях.

В Мурманском морском торговом порту (ММТП) прошло выездное заседание межведомственной рабочей группы по усилению мер по борьбе с угольной пылью. Рабочая группа создана решением губернатора Мурманской области. В её состав входят специалисты регионального министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, контрольных и надзорных государственных органов, а также представители администрации Мурманска.

В ходе сегодняшнего, четвёртого по счёту, заседания эксперты заслушали и обсудили доклад исполнительного директора ММТП Павла Олейника о мерах по дальнейшей минимизации пыления, возникающего при обработке грузов при определенных погодных условиях.

Для выработки наиболее эффективных решений мурманский порт привлёк Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук. Его сотрудники специализируются на практическом применении методов математического моделирования для решения сложных производственных задач.

В соответствие с полученными результатами математического моделирования было установлено, что наиболее эффективных средством является улучшение работы систем водо-снего-генераторных установок («водяных пушек»), а также их дополнительная установка на отдельных участках технологических процессов. Также будет закуплено оборудование, позволяющее минимизировать перемещение угля по территории порта.

Вместе с внедрением нового оборудования непосредственно в порту, были предъявлены ряд требований к грузоотправителям. Поставщики груза в ММТП теперь обязаны приводить его к необходимым стандартам перед отправкой в порт, а также обеспечивать обработку специальной жидкостью, уменьшающей выделение пыли.

Участники группы задали уточняющие вопросы и осмотрели непосредственные места в рабочей зоне порта, где будет установлено новое оборудование.

По инициативе порта и по соглашению с администрацией города также будут приобретены несколько коммунально-уборочных специализированных машин, которые будут использоваться для влажной уборки городских улиц на постоянной основе.

Вместе с мерами грузоотправителя новые решения потребуют инвестиции в объёме больше одного миллиарда рублей за счёт средств порта.

В 2017-2019 годах ММТП реализовал программу установки полного комплекса оборудования, снижающего воздействие на окружающую среду. По оценкам специалистов, её выполнение позволило снизить уровень пыления примерно на 80%. Новые решения, согласно математическим расчётам, позволят поднять эффективность еще на 40% от достигнутого уровня.

 

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».

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