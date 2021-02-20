Рабочая поездка губернатора в Печенгский округ завершилась на руднике «Северный» Кольской ГМК

Вчерашняя рабочая поездка губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Печенгский округ завершилась на руднике «Северный» Кольской ГМК. Генеральный директор компании Евгений Борзенко рассказал главе региона о внедрении на предприятии современных технологий «Индустрии 4.0».

На руднике сделан большой шаг по цифровизации производственных процессов. Сейчас, например, идут испытания системы, которая позволяет оператору одновременно вести до 10 буровых установок. Дистанционное управление даёт возможность исключить воздействие на персонал вредных условий подземки – шахтной атмосферы, шума, вибрации. Система делает использование техники более эффективным, сокращает время простоев на межсменные интервалы.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, горняки не только показали губернатору систему в работе, но и дали возможность самому оценить удобство дистанционного управления буровой машиной, которая находилась в шахте, на расстоянии нескольких километров от рабочего места оператора на поверхности, в административном корпусе рудника.