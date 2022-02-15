Рабочее движение по железнодорожной линии МТУ планируют запустить в 2023 году

Правительство Мурманской области намерено ускорить сроки исполнения мероприятий дорожной карты проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». Об этом вчера заявила заместитель губернатора Ольга Кузнецова на заседании заседания координационного штаба под председательством заместителя Министра транспорта РФ Василия Десяткова.

В ходе совещания было озвучено, что реализация проекта МТУ и строительство комплекса перегрузки угля «Лавна» ведутся в соответствии с утверждённым графиком.

«В соответствии с дорожной картой, рабочее движение по новой железнодорожной линии в направлении угольного терминала будет запущено уже в декабре 2023 года», – отметила вице-губернатор.

Вопрос с загрузкой порта уже решен – подписан договор на перевалку угля на принципах take-or-pay, в рамках которого будет обеспечена грузовая база в объеме 18 млн тонн угля в год до 2043 года. В ближайшее время «Лавна» получит статус резидента ТОР «Столица Арктики».

Участники совещания также обсудили предложения по развитию инфраструктуры морского транспорта на западном берегу Кольского залива.

В режиме видеоконференцсвязи в заседании координационного совета также приняли участие представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ФКУ «Ространсмодернизация», АО «РЖД», АО «ГТЛК», ООО «Морской торговый порт «Лавна».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439997/#&gid=1&pid=1