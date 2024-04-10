Выставки, кинопоказы и встречи с космонавтами: ко Дню космонавтики в областной научной библиотеке стартуют тематические мероприятияРабочие и производственники: на ком ещё держится рынок труда Мурманской области?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.04.24 12:00

Рабочие и производственники: на ком ещё держится рынок труда Мурманской области?

Свежая аналитика за последние 30 дней показывает, что мурманские специалисты продолжают проявлять активность на рынке труда. Так, за месяц местные жители разместили на hh.ru более 14 тысяч резюме. И это на 7% больше, чем в конце зимы этого года.

Эксперты hh.ru выяснили, кто в Мурманской области активнее всего ищет работу этой весной.  

Свежая аналитика за последние 30 дней показывает, что мурманские специалисты продолжают проявлять активность на рынке труда. Так, за месяц местные жители разместили на hh.ru более 14 тысяч резюме. И это на 7% больше, чем в конце зимы этого года.

Наиболее активными в поиске работы и подработки оказались представители сфер страхования, инвестиций и консалтинга, юристы. Так, специалисты по страхованию в Мурманской области увеличили число резюме и свою активность в поиске работы за месяц сразу на 18%, консультанты и специалисты по инвестициям – на 12%, юристы – на 11%.

Также в преддверии майских каникул и лета стали активнее на рынке специалисты по продажам и продвижению (маркетинг и реклама), работники добывающей отрасли, строители, специалисты в секторе транспорта и логистики.

Между тем основной костяк рынка труда Мурманской области на данный момент держится не только на консультантах, юристах и страховщиках. Судя по доле активных резюме и числу соискателей, базис мурманского рынка труда строится на работниках из десятка профессиональных сфер.

Лидерами по количеству резюме в Мурманской области этой весной являются представители рабочих специальностей, на эту категорию соискателей на данный момент приходится 18% активных резюме. Близко к ним по числу соискателей стоит сектор производства, который тоже достаточно насыщен резюме от кандидатов, желающих найти работу (16% резюме). В данном случае каждый шестой соискатель на местном рынке труда ищет работу в производстве.

Также активно развивают рынок труда соискатели-строители, кадры в продажах, линейный и административный персонал, транспортники: на эти категории работников приходится каждое десятое резюме в Мурманской области (наглядно на диаграммах 1 и 2).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Стало известно, как мурманские работодатели изменили условия работы и требования к соискателям в 2024 году
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Валентина
09.04.24 16:44
Здравствуйте, Ирина. SOS! SOS ! Как с Вами связаться для получения авторитетной внушительной помощи, а именно: МногоКвартирныйДом находится в ж/р Росляково на содержание в "Росляковское ЖКХ" . Под
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: Ирина Медведева – о том, как собственники могут помочь друг другу в решении общих проблем МКД
егор
06.04.24 22:23
Можно к вам устроиться? *** Вы адресуете вопрос редакции сайта "Аркти-ТВ". Вам надо зайти на сайт компании: https://rusalmon.ru/about_us/vacancy/ Редакция.
Комментарий к новости:ОАО «Русский Лосось» поддержит социальные объекты в п. Лиинахамари
Александр Патраков.
04.04.24 15:55
Помню, как заходил в кабинет к маме, где сидела она и Валентина Васильевна Жданова, а в кресле сидел отец Анатолия Бредова. Я поздоровался, а он сунул мне конфетку.
Комментарий к новости:100-летию Мурманска: Артём Ерыбашев рассказывает о том, как юным северянам подарили Дом творчества имени Бредова
-Правовая консультация (18+)Эксперты рассказали, сколько стоят переработки на работе и как получить за них деньги
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00Городские хроники (6+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Свыше 12,5 тысячи школьников Мурманской области стали участниками олимпиады по финансовой грамотности и предпринимательству-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 49 копеек, доллар укрепился на 47 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Госдума приняла закон о запрете привлекать коллекторов к возврату долгов граждан по ЖКХ-PRO Нефть и газ (18+)Александр Новак: нефть была основным транзитным грузом на Севморпути в 2023 году-PRO Законы (18+)Госдума приняла закон о запрете привлекать коллекторов к возврату долгов граждан по ЖКХ
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика