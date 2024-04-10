Рабочие и производственники: на ком ещё держится рынок труда Мурманской области?

Свежая аналитика за последние 30 дней показывает, что мурманские специалисты продолжают проявлять активность на рынке труда. Так, за месяц местные жители разместили на hh.ru более 14 тысяч резюме. И это на 7% больше, чем в конце зимы этого года.

Эксперты hh.ru выяснили, кто в Мурманской области активнее всего ищет работу этой весной.

Свежая аналитика за последние 30 дней показывает, что мурманские специалисты продолжают проявлять активность на рынке труда. Так, за месяц местные жители разместили на hh.ru более 14 тысяч резюме. И это на 7% больше, чем в конце зимы этого года.

Наиболее активными в поиске работы и подработки оказались представители сфер страхования, инвестиций и консалтинга, юристы. Так, специалисты по страхованию в Мурманской области увеличили число резюме и свою активность в поиске работы за месяц сразу на 18%, консультанты и специалисты по инвестициям – на 12%, юристы – на 11%.

Также в преддверии майских каникул и лета стали активнее на рынке специалисты по продажам и продвижению (маркетинг и реклама), работники добывающей отрасли, строители, специалисты в секторе транспорта и логистики.

Между тем основной костяк рынка труда Мурманской области на данный момент держится не только на консультантах, юристах и страховщиках. Судя по доле активных резюме и числу соискателей, базис мурманского рынка труда строится на работниках из десятка профессиональных сфер.

Лидерами по количеству резюме в Мурманской области этой весной являются представители рабочих специальностей, на эту категорию соискателей на данный момент приходится 18% активных резюме. Близко к ним по числу соискателей стоит сектор производства, который тоже достаточно насыщен резюме от кандидатов, желающих найти работу (16% резюме). В данном случае каждый шестой соискатель на местном рынке труда ищет работу в производстве.

Также активно развивают рынок труда соискатели-строители, кадры в продажах, линейный и административный персонал, транспортники: на эти категории работников приходится каждое десятое резюме в Мурманской области (наглядно на диаграммах 1 и 2).