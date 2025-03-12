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Мурманская область. Арктика (16+)12.03.25 14:00

Рабочие обгоняют программистов по темпам роста зарплат

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» изучил динамику зарплат квалифицированных рабочих в Москве.

Быстрее всего зарплатные предложения растут в промышленности

На 1 марта 2025 года темпы прироста зарплат за год выше у ИТР и рабочих в промышленности (плюс 15,8% и 15,5% соответственно). На третьем месте — информационные технологии (+15,3%). Зарплаты ИТР в строительстве выросли с марта 2024 года на 15,1%, квалифицированных рабочих в строительстве — на 15%.

Первые по темпам прироста зарплат среди квалифицированных рабочих в промышленности — швеи, монтажники, фрезеровщики и электромонтеры.

Среди промышленных рабочих значительнее всего за год (с марта 2024) выросли средние рыночные зарплаты швей (+34%), монтажников оборудования (+26%), фрезеровщиков и электриков (плюс по 20%).

В строительной индустрии быстрее всего растут зарплаты каменщиков, дорожных рабочих и электромонтажников.

По темпам прироста среднерыночных зарплат лидируют каменщики (+30%), дорожные рабочие (+26%), электромонтажники (+25%), плиточники (+20%), электрогазосварщики (+19%).

Смена лидеров: рабочие опережают IT в росте зарплат

IT-сфера с 2020 года демонстрировала бесспорное лидерство в гонке зарплат: доход программистов рос опережающими темпами. За это время зарплаты в IT выросли настолько, что начал сказываться статистический эффект высокой базы. В результате с прошлого года мы наблюдаем смену лидера: быстрее IT растут зарплаты квалифицированных рабочих в промышленности. В январе-марте 2024 года разница в темпах прироста была незначительная: всего 0,2 процентных пункта (1,8% в IT и 2% у рабочих производств). А вот в январе-марте этого года разрыв уже серьёзнее — 1,7 п.п. (3,6 против 5,3% соответственно).

Прогноз «SuperJob»

В 2025 году продолжится опережающий рост зарплат рабочих в промышленности и строительстве, поддерживаемый инфляционными ожиданиями и изменением структуры спроса на рабочую силу. Факторы роста:

• Квалифицированные рабочие — наиболее востребованная категория персонала.

• Демографическая ситуация. Старение соискательской базы.

• Индексация зарплат с учётом инфляции.

• Рабочие в строительстве: рост частного домостроения при снижении активности массовых застройщиков, ужесточение миграционного законодательства. Реализация крупных инфраструктурных проектов (строительство дорог, мостов, энергетических объектов) требует привлечения большого числа исполнителей.

• Рабочие в промышленности: развитие производств внутри страны, импортозамещение. Автоматизация производств снизила число рутинных операций, но пока не достигла такого уровня, чтобы полностью заменить человека роботами.

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