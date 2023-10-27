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Мурманская область. Арктика (16+)27.10.23 12:00

Рабочим в Мурманской области стали предлагать на 15300 рублей больше

По данным Службы исследований hh.ru количество вакансий для рабочего персонала в Мурманской области по итогам за сентябрь этого года выросло на 49% по сравнению с тем же месяцем 2022 года.

На профессиональную сферу «Рабочий персонал» в регионе приходится 24% вакансий – это самая востребованная у бизнеса категория соискателей. И при этом – одна из наиболее дефицитных. По сравнению с сентябрем прошлого года количество резюме в этой сфере сократилось на 6%. На одну вакансию в сфере рабочего персонала приходится всего 1,7 резюме.

«Спрос на специалистов с профессией в руках всё больше и эта ситуация вряд ли изменится в ближайшие годы. Работодатели поднимают уровень оплаты труда, улучшают условия и готовы бороться с конкурентами за настоящих профи. Так, если в сентябре прошлого года средняя предлагаемая зарплата в сфере «Рабочий персонал» в целом по России составляла 50375 рублей, то сегодня – уже 64761. В Мурманской области бизнес также увеличивает предлагаемую зарплату в вакансиях для рабочих: с 52389 рублей в сентябре 2022-го до 67689 рублей осенью этого года», - комментирует Юлия Сахарова, директор hh.ru Северо-Запад.  

При этом рынок труда меняется: появляются новые специальности и даже отрасли, исчезают устаревшие. Недавно Минпросвещения обновило перечень рабочих профессий, по которым осуществляется обучение. Теперь в нем 5110 наименований. Из него исключили давно устаревшие профессии варщика тряпья, кучера, носильщика, дворника, мойщика посуды и т. д. Зато добавили новые:

  • оператор беспилотных авиационных систем,
  • автомехатроник,
  • инспектор подразделения транспортной безопасности,
  • оператор трехмерной печати,
  • добровольный спасатель,
  • флорист,
  • фитнес-инструктор и др.

Получить востребованные специальности можно в колледжах и учебных центрах, в том числе при предприятиях, а затем сразу найти работу — работодатели очень ждут квалифицированные кадры.

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