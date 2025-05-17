Рабочий день – по гендерному принципу

Сокращенный рабочий день только для женщин одобряют 69% россиян. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех регионов страны.

Депутат Государственной думы Игорь Антропенко из фракции «Единая Россия» выступил с инициативой сократить рабочий день для женщин хотя бы на один час, чтобы у них было больше времени на семью. При этом уровень заработной платы предлагается оставить неизменным.

Согласно опросу, большинство респондентов (69%) поддержали идею парламентария («Однозначно за, потому что у женщин помимо работы ещё много забот дома, и лишний час просто необходим»). 19% опрошенных выступили против («Я за равноправие. Либо всем сократят рабочий день, либо никому»). 12% затруднились с ответом («Нужно развивать в России и отцовство, чтобы оба родителя равноценно вкладывались в воспитание детей»; «Не во всех сферах возможно реализовать эту идею»).

Женщины чаще представителей сильного пола поддерживали сокращение рабочего дня: 80% против 54% соответственно. Не одобряют инициативу 30% мужчин и 9% жительниц России: «Работодатели не будут брать женщин на работу. Бизнесу это невыгодно».

Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников инициативы: среди опрошенных до 35 лет идею поддержали 66%, а среди горожан старше 45 лет — уже 71%.

Это не первый случай, когда депутаты предлагают послабления для женщин на рынке труда. Год назад заместитель председателя Госдумы хотел сократить рабочий день в пятницу на два часа — и тогда каждый третий опрошенный мужчина был против. А в 2021 году идею 4-дневки только для женщин мужчины поддерживали вдвое реже, чем россиянки.

Время проведения опроса: 14 апреля — 7 мая 2025 года.