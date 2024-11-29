Рабочий или айтишник: чьи зарплаты растут быстрее, и кто теперь зарабатывает больше в Мурманской области?

Аналитика рынка труда показывает, что средний доход ИТ-специалиста в Мурманской области на данный момент достиг почти 70 тысяч рублей, рабочим в это же время предлагают зарплату порядка 98 тысяч рублей. При этом в целом предлагаемые зарплаты для рабочих увеличились за год сразу на 20%.

Эксперты hh.ru проанализировали динамику предлагаемых зарплат, которые предлагают работодатели региона соискателям в ИТ-сфере и для рабочего персонала, и выяснили, где возможный доход стал расти быстрее, а также какие профессии становятся более выгодными с точки зрения заработка.

Аналитика рынка труда показывает, что средний доход ИТ-специалиста в Мурманской области на данный момент достиг почти 70 тысяч рублей, рабочим в это же время предлагают зарплату порядка 98 тысяч рублей. При этом в целом предлагаемые зарплаты для рабочих увеличились за год сразу на 20%.

Таким образом, зарплатный разрыв между рабочими и айтишниками в регионе сейчас составляет почти 30 тысяч рублей в пользу первых. При этом ещё два года назад зарплатная разница между этими двумя профессиональными сферами была также в пользу рабочих. Ранее в ИТ-сфере можно было заработать порядка 57 тысяч, а рабочим уже предлагали доход на уровне 81 тысячи рублей (наглядно на диаграмме).

Между тем для разного рода рабочих специальностей всё чаще встречаются примеры высокооплачиваемых вакансий, которые в 2-3 раза могут превышать средний доход по сфере. Так, в области на данный момент открыта вакансия для сварщика на зарплату до 250 тысяч рублей, или вакансия для сервисного инженера на зарплату от 320 тысяч, или вакансия для механика на зарплату до 500 тысяч. Подобные варианты дохода не только сопоставимы с предлагаемыми зарплатами в вакансиях для ИТ-специалистов, но и превышают их.

Отметим также, что hh.индекс (уровень конкуренции) в данных профессиональных областях очень разный. Так, среди рабочих Мурманской области на одну вакансию претендуют не более 3-х кандидатов, в то же время в ИТ-сфере конкуренция на уровне 11 кандидатов на место. Таким образом, найти работу по рабочим специальностям сейчас кратно проще, чем в ИТ-индустрии.

«Сегодня топ самых дефицитных профессий, в которых hh.индекс ниже 4, формируют в основном профессии высококвалифицированных рабочих специальностей (токарь, сварщик, слесарь, маляр, монтажник и другие). И именно по этим профессиям мы наблюдаем один из самых активных зарплатных приростов за последние годы. На дефицитном рынке труда, где условия диктует соискатель, один из самых действенных методов быстрого поиска нужного работника для компании – высокая зарплата в вакансии. И работодатели этим широко пользуются. Пока мы не видим признаков, к снижению этого тренда. Но нужно понимать, что вечно «зарплатная гонка» длиться не будет. Потому важный совет для соискателей, интересующихся рабочими и производственными профессиями – сейчас отличное время, чтобы стать рабочим и претендовать на достойную зарплату», – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.