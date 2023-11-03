Рабочий календарь: длинные выходные и последняя короткая рабочая неделя

Наступают длинные выходные и последняя короткая рабочая неделя в 2023 году. О том, сколько предстоит отдыхать, как будет оплачиваться понедельник и будет ли пятница сокращенным днём, рассказала Татьяна Нечаева, эксперт по трудовому праву и юрист hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России.

В 2023 году День народного единства – 4 ноября – выпадает на нерабочий день, субботу. По закону, в таком случае выходной переносится на следующий рабочий день после праздничного – понедельник. Пятница, 3 ноября, — предпраздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час (ст. 95 Трудового кодекса РФ).

«Важно помнить, что есть особенности по привлечению сотрудников в нерабочие праздничные дни и выходные. В большинстве случаев работодатель должен запросить согласие на работу в такой период. Исключением может быть, например, предотвращение катастроф», - отмечает Татьяна Нечаева.

Работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться, согласно ст. 153 ТК, не менее чем в двойном размере, либо в одинарном размере, при предоставлении дополнительного выходного дня. Работник самостоятельно решает, что для него выгоднее: дополнительный день или двойная оплата. Это правило действует для сотрудников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и воскресенье.

При работе по сменному графику действуют несколько иные правила, потому что у таких работников выходные и рабочие дни не совпадают с общепринятыми. Для таких работников работа в субботу и воскресенье дополнительно не оплачивается, если по графику этого сотрудника они считаются рабочими. Но смены в нерабочие праздничные дни должны быть оплачены в двойном размере.

За неисполнение требований по оплате нерабочих праздничных дней работодателю грозит штраф (ст.5.27 КоАП РФ).

Между тем, выходные и праздничные дни можно использовать и для дополнительного заработка – сегодня в регионах СЗФО открыто почти 16000 вакансий для подработки по выходным. Это на 113% больше, чем в начале ноября 2022 года. Помимо привычных вакансий кассиров, специалистов колл-центра, специалистов на пункт выдачи заказов, сборщиков заказов, курьеров, поваров-пиццеров, работников торгового зала, официантов и прочих подобных предложений можно встретить и весьма необычную подработку. Например, сегодня открыты вакансии оператора соцопросов, удаленного оператора такси, онлайн HR-менеджер, намотчик гирлянд, тайного покупателя, доставщика квитанций.