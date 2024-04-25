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Мурманская область. Арктика (16+)25.04.24 08:45

«Работа – огонь»

25 апреля в 14.00 в Центре современного искусства «СОПКИ 21А» состоится открытие выставки «Работа - огонь», посвящённой пожарным Мурманской области и приуроченной к 375-летию пожарной охраны в России и 105-летию пожарной охране на Мурмане.

Как сообщает vk.com/21aart, название выставки звучит символично и отдаёт должное огнеборцам, которые охраняют покой граждан 24 часа в сутки 365 дней в году. Фотографии с пожаров дают представление о труде и опасностях, с которыми огнеборцы встречаются ежедневно.

Они преданы своей профессии, очень любят свою работу и всегда говорят, что в пожарной охране нет посторонних людей.

На выставке в Центре современного искусства «СОПКИ 21А» не будет исторических кадров – с ними можно ознакомиться в Музейно-выставочном центре Главного управления МЧС России по Мурманской области. Зато у каждого гостя будет возможность увидеть своими глазами работу заполярных огнеборцев. Это обычные парни, которые, возможно, проходили мимо вас на улице или встречались в магазине. Их никто не знает в лицо, они неизвестны публике, но они несомненно придут на помощь каждому, кто в этом нуждается.

Выставка будет работать с 25 апреля по 19 мая. Вход свободный. (16+)

 

Фото: https://vk.com/21aart?z=photo-196983427_457242309%2Falbum-196983427_00%2Frev

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