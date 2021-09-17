Работа будет продолжена, пока полностью не нормализуем ситуацию с теплом в домах мурманчан - Евгений Никора

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора провёл очередное совещание с представителями управляющих компаний областного центра по вопросам подачи отопления в многоквартирные дома.

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 31.08.2021 года №2224 отопительный сезон 2021-2022 гг. в жилищном фонде начат с первого сентября. Кроме того, в соответствии с приказом Госстроя России от 06.09.2000 года №203 управляющие организации должны были закончить регулировки внутридомовых сетей теплоснабжения шестого сентября.

Большая часть управляющих компаний в целом выполнила регулировку систем своевременно. Однако в отношении некоторых организаций после шестого сентября продолжала поступать информация от жителей об отсутствии качественного теплоснабжения в жилых помещениях.

– Во всех без исключения квартирах города Мурманска должно быть тепло, – отметил Евгений Никора. – Мы прилагаем все усилия, чтобы решить вопрос с подачей отопления как можно скорее. Уже есть результаты. Например, в период с шестого по десятое сентября у нас на контроле было 185 адресов. Управляющие компании успешно провели работы по каждому из них. С 11 по 15 сентября поступила информация от жителей города в отношении ещё 78 адресов. На данный момент проблемы с отоплением устранены по 67. Мы продолжим работу, пока полностью не нормализуем ситуацию с теплом в домах мурманчан.

Выполнение управляющими организациями своих обязательств по регулировке отопления на постоянном контроле. В целом прослеживается положительная динамика выполнения работ.

Всего на территории города Мурманска 2378 многоквартирных домов с централизованной системой теплоснабжения.