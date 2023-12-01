Работа Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями была отмечена Минздравом России

В ходе IX Всероссийского форума по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи был отмечен грамотой Минздрава России за профессионализм в работе, качественное и ответственное выполнение задач при осуществлении государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции». Кроме того, врач-инфекционист Центра Михаил Коссобудский награжден грамотой за добросовестный труд, компетентность и стремление к высоким стандартам в профессиональной деятельности.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, на форуме были подведены итоги работы за 2023 год, обсуждена дальнейшая тактика работы. Представителями региональных СПИД-центров, обменялись опытом применения новых методик и подходов к лечению.

Фото: https://gov-murman.ru