Работа Елены Крынжиной отмечена почётным знаком «За заслуги перед городом Мурманском»

Сегодня состоялось 49-е заседание Совета депутатов города Мурманска. В повестке было рассмотрено восемь вопросов, большинство касалось внесения изменений в муниципальные нормативно-правовые акты.

Первым пунктом был рассмотрен проект решения о награждении почётным знаком «За заслуги перед городом Мурманском» Елены Ивановны Крынжиной.

Профессиональное театральное сообщество высоко ценит компетенции Елены Крынжиной, которая с апреля 2021 года возглавляет Мурманское областное региональное отделение Союза театральных деятелей Российской Федерации.

В июле 2022 года Елена Крынжина назначена на должность председателя комитета по культуре администрации города Мурманска. Стаж её работы в сфере культуры составляет 37 лет, 24 года Елена Ивановна работала заместителем директора Детской театральной школы. За это время она поставила более 40 спектаклей для детей и взрослых, многие из которых стали лауреатами и обладателями Гран-при престижных конкурсов регионального, всероссийского и международного уровней.

Более 70 учеников Елены Ивановны связали свою жизнь с актёрской профессией и служат в таких известных театрах страны, как Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, Московский областной государственный драматический театр имени А.Н. Островского, Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Н.И. Сац, Московский театр драмы и комедии на Таганке, Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина и других.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25943&page=1