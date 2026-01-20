Работа фотовыставки «Отец Героя» проходит в образовательных учреждениях региона

В Детском доме творчества имени А. Бредова фотовыставка открылась 19 января. В торжественной церемонии приняли участие мурманские школьники, педагоги и сотрудники Дома творчества, руководитель аппарата регионального парламента Светлана Виденеева.

Проект посвящён памяти Героев России, отдавших свои жизни при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Впервые фотовыставка «Отец Героя» состоялась в Государственной Думе в октябре 2024 года. Мурманская областная Дума поддержала инициативу коллег.

— Важно, что в этом году с уникальной экспозицией может познакомиться широкий круг юных мурманчан, – подчеркнула Светлана Виденеева. – Выставка пройдёт во многих школах, колледжах, образовательных учреждениях Кольского Заполярья. Выставка – это знак признания подвига бойцов, уважения и благодарности их родителей, воспитавших доблестных защитников Отечества.

В экспозиции представлены шесть портретов отцов Героев России, которые держат в руках фотографии своих сыновей, служивших в воинских частях на территории Мурманской области: это Дмитрий Астафьев, Николай Данильченко, Максот Исмурзин, Евгений Козловский, Роман Манкевич, Андрей Спирин.

Всего в Мурманской области высокого звания Герой России удостоены 22 человека. Передвижная фотовыставка «Отец Героя» продолжит свою работу в образовательных организациях Мурманской области.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33739/