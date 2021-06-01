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Мурманская область. Арктика (16+)01.06.21 16:00

Работа и просвещение – трудовые отряды СУЭК вышли на улицы Мурманска

Сегодня началась первая смена «Трудового отряда СУЭК» (ТОС). А это значит, что восемнадцать ребят будут на протяжении месяца не только поддерживать чистоту в Мурманске, но и узнавать больше о родном городе. Деятельность отряда организована Мурманским морским торговым портом при содействии Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» и Центров занятости населения Мурманской области.

Как рассказала организатор работ, директор ООО «Прима» Ольга Дьяченко, перед тем, как приступить к работам на объекте, проходит презентация. Ребятам рассказывают, что это за место, когда оно было создано и какую роль сыграло в жизни Мурманска. Всего объектов - 56. За одну смену ребята не успевают посетить все, посещают лишь ключевые: ледокол Ленин, Мемориал «Морякам-подводникам, погибшим в мирное время», памятник «Печной трубе» и другие. В общей сложности, порядка двадцати мест. Возраст участников «Трудового отряда СУЭК» от 14 до 17 лет.

«Мы их приучаем к проявлению активной жизненной позиции, то есть не просто пришел и ушел. Ребята должны качественно выполнять работу – у них есть несколько KPI. Это и вовремя прийти на работу, хотя дается им это очень тяжело. Оценивается и качество работы – от нуля до одного балла», - рассказывает Ольга Дьяченко.

Начали работу трудотрядовцы с детского городка «Сказка». Первым делом они разделились на команды, выбрали капитанов и придумали слоганы. Работа в команде не только позволит им легче справляться с обязанностями, но и добавит соревновательный момент. К слову, многие ребята приходят в «ТОС» каждый год.

«В конце смены мы определим лучшего, который получит от нашей компании премию. Для ребят это очень важно - это своего рода мотивация. Помимо этого, определится и команда-победитель», - отмечает организатор работ.

«Привлекать детей и подростков к общественно полезному труду – традиция Мурманского морского торгового порта. Для многих ребят работа в отряде станет началом трудовой биографии. Каждому будет заведена трудовая книжка, в которой первым местом работы станет «Трудовой отряд СУЭК», - рассказывает начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «Мурманский морской торговый порт» Галина Чадаева.

Примечательно, что в прошлом году «Трудовые отряды СУЭК» признаны лучшим проектом в области устойчивого развития на премии «Управление изменениями. Визионеры», победив в номинации "Общество. Бизнес". Сам проект появился в 2005 году в Красноярском крае. На сегодняшний день во всех регионах, где работают предприятия компании, в него вовлечены более 17 тысяч молодых людей от Мурманска до Владивостока.

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