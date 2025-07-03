Работа и соцсети: где россияне чаще всего находят любовь

Выше всего вероятность встретить любовь — на работе и в соцсетях. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

На первом месте по вероятности встретить свою любовь — работа, именно так познакомились 14% участников исследования. Социальные сети и мессенджеры оказались на втором месте: 13% респондентов встретили свою пару там. Каждый десятый опрошенный признался, что познакомился с любимым человеком прямо на улице.

Знакомства также завязываются через общих друзей (9%), во время учёбы в вузах и колледжах (7%). Каждый двадцатый встретил свою пару на сайте знакомств. 4% нашли любовь ещё в школьные годы. Ещё 4% познакомились в кафе или ресторанах. По 2% россиян повстречали любимых на отдыхе, среди соседей по дому, на вечеринке, в парке, в гостях, в магазине. Также 2% рассказали, что они вместе с самого детства.

По сравнению с жителями других регионов, москвичи чаще находят вторую половину на сайтах знакомств и на работе.

Время проведения опроса: 6—16 июня 2025 года.