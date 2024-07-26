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Мурманская область. Арктика (16+)26.07.24 15:30

Работа коллекторов под контролем УФССП: жалоб от граждан стало меньше

В январе-июне 2024 в Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области поступило 105 жалоб на работу коллекторских агентств, микрофинансовых и кредитных организаций. Это на 12,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Наиболее часто допускаемыми нарушениями стали: превышение количества телефонных звонков, текстовых и голосовых сообщений, несоответствие их содержания требованиям действующего законодательства, некорректное общение и оказание психологического давления.

По фактам противоправных действий в первом полугодии этого года должностными лицами УФССП России по Мурманской области рассмотрено 35 административных дел. Виновные лица наказаны штрафами на сумму более 190 тысяч рублей.

Необходимо отметить, что все оштрафованные нарушители зарегистрированы в других регионах. В настоящее время в государственном реестре профессиональных коллекторских организаций находится одно юридическое лицо, зарегистрированное на территории Мурманской области.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, контроль за деятельностью коллекторов и юридических лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности, осуществляет Федеральная служба судебных приставов.

Поэтому, если вы столкнулись с нарушением ваших прав со стороны коллекторов, обращаться необходимо в Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области. Это можно сделать и лично, и направив заявление по почте. К заявлению необходимо приложить доказательства нарушений: распечатки звонков и СМС-сообщений, полученных у оператора сотовой связи; скриншоты снимков экрана телефона, записи телефонных переговоров.

Важно при поступлении почтовых отправлений, текстовых, голосовых сообщений и телефонных звонков, направленных на возврат просроченной задолженности, зафиксировать их любым доступным способом.

Заявление о проведении проверки в отношении лиц, осуществляющих взыскание просроченной задолженности, можно направить в УФССП России по Мурманской области по адресу: 183012, г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 46, корп. 2.

Получить дополнительную информацию по данному вопросу можно по телефону группы телефонного обслуживания УФССП России по Мурманской области 8(8152) 40-22-44.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.

 

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