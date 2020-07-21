Работа лагерей с дневным пребыванием детей в отдельных муниципальных образованиях начнётся с 27 июля

Работа лагерей с дневным пребыванием детей в муниципальных образованиях с коэффициентом распространения инфекции ниже 1,0 (кроме Мурманска и Североморска) начнётся с 27 июля.

Руководителями лагерей подготовлены необходимые пакеты документов – получены санитарно-эпидемиологические заключения, паспорта безопасности, сотрудники прошли или проходят медицинские осмотры, все они будут протестированы на наличие антител к COVID-19.

При организации работы лагерей с дневным пребыванием детей будут учтены рекомендации Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: продолжительность смены составит 14 дней вместо 21, численность детей в отряде – 50% от предварительной наполняемости. Каждый ребёнок должен иметь справку об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня, в том числе по новой коронавирусной инфекции.