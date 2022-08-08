Работа мечты: мужчинам важнее удовольствие от труда, женщинам — хороший коллектив

Работа мечты: на первом месте у всех — зарплата, на втором у мужчин — удовольствие от работы, у женщин — хороший коллектив. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Самая главная ассоциация со словосочетанием «работа мечты» у мужчин — высокая зарплата (57%). На втором месте — удовольствие от работы (24% голосов), на третьем — хороший коллектив (20%). Женщинам хороший коллектив важнее (31%), эта ассоциация на втором месте после зарплаты (60%), а удовольствие от работы — на третьем (24%).

Интересные задачи, польза обществу, соблюдение прав персонала и удалёнка — такие ассоциации с работой мечты одинаково часто называли и мужчины, и женщины.

Карьерный рост, свобода действий и компенсационный пакет — в приоритете у мужчин.

Стабильность, позитив, комфорт и программы обучения — у женщин. Представительницы прекрасной половины человечества также чаще мечтают о работе рядом с домом, гибком графике и адекватном начальстве.