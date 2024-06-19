Мурманская область. Арктика (16+)19.06.24 12:00
Работа мечты в Мурманской области: каких редких специалистов ищут этим летом
Аналитики hh.ru проанализировали и подготовили рейтинг самых необычных и редких вакансий в июне в северном регионе.
За последний месяц местные работодатели разместили более 5,5 тысячи новых вакансий. Это на 13% больше, чем летом 2023 года. Компании публикуют как варианты массовых профессий: продавцы, грузчики, курьеры, консультанты, водители, так и предложения о работе для представителей редких профессий.
В связи с возрастающим спросом на новых работников в Мурманской области эксперты hh.ru сформировали рейтинг интересных и небанальных вакансий с необычными условиями, функционалом и высокими зарплатами, на которые могут откликнуться местные соискатели прямо сейчас.
- Местная компания приглашает водолаза на проект строительства морского порта с зарплатой от 240 тысяч рублей на руки. Предполагается вахта, требуется опыт работы от 3 лет и готовность работать в экстремальных условиях, https://spb.hh.ru/vacancy/101746983.
- Интересная вакансия для каменщика/огнеупорщика с опытом работы от года, готового к вахтовому методу работы за зарплату от 165 тысяч рублей на руки, с предоставлением полного соцпакета и проживания в квартире, https://spb.hh.ru/vacancy/100613656.
- Вакансия сменного капитана (река/море), предлагающая не только питание и проживание на борту, но и скидки на продукцию и квартиры крупного застройщика, https://spb.hh.ru/vacancy/101740293.
- Московский университет в поисках активного и энергичного агента для привлечения абитуриентов, желающего помочь молодёжи получить качественное образование. График свободный, есть возможность работать удаленно, https://spb.hh.ru/vacancy/101700762.
- Непыльная работа тайного покупателя. Работа состоит из посещения торговых точек и составления отчётов для оценки качества оказания услуг, подходит для подработки, https://spb.hh.ru/vacancy/100682064.
- Туристический комплекс в поисках фридайвера, который будет организовывать фридайвинг для гостей и заниматься сбором морепродуктов с зарплатой от 130 тысяч рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/101334860.
- Для тех, кто любит природу, – вакансия мастера леса. Требуется ухаживать за лесом и проводить противопожарные мероприятия, до 60 тысяч рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/98951082.
Комментарии
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Последние комментарии
Viktor Pavlov
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михаил
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Вера Кузнецова
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