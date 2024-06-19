Работа мечты в Мурманской области: каких редких специалистов ищут этим летом

Аналитики hh.ru проанализировали и подготовили рейтинг самых необычных и редких вакансий в июне в северном регионе.

За последний месяц местные работодатели разместили более 5,5 тысячи новых вакансий. Это на 13% больше, чем летом 2023 года. Компании публикуют как варианты массовых профессий: продавцы, грузчики, курьеры, консультанты, водители, так и предложения о работе для представителей редких профессий.

В связи с возрастающим спросом на новых работников в Мурманской области эксперты hh.ru сформировали рейтинг интересных и небанальных вакансий с необычными условиями, функционалом и высокими зарплатами, на которые могут откликнуться местные соискатели прямо сейчас.