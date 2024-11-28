Мурманская область. Арктика (16+)28.11.24 12:00
Работа мечты в Мурманской области: каких редких специалистов ищут этой зимой
Аналитики hh.ru проанализировали и подготовили рейтинг самых необычных и редких вакансий в ноябре в Мурманской области.
За последний месяц работодатели Мурманской области разместили более 6 тысяч новых вакансий. Компании публикуют как варианты массовых профессий: продавцы, грузчики, курьеры, консультанты, водители, так и предложения о работе для представителей редких профессий.
В связи с возрастающим спросом на новых работников в регионе эксперты hh.ru сформировали рейтинг интересных и небанальных вакансий с необычными условиями, функционалом и высокими зарплатами, на которые могут откликнуться местные соискатели прямо сейчас.
- Высокооплачиваемая работа в сфере промышленности: в Мурманске ищут гидравлика на зарплату до 330000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/110273616
- Опасная, но хорошо оплачиваемая работа – строительная компания ищет промышленного альпиниста на зарплату до 200000 ₽ на руки, работа вахтовым методом, https://spb.hh.ru/vacancy/111368793
- Необычная вакансия этого месяца в Мурманске – водолаз. В обязанности входит обследование акватории и гидротехнических сооружений, компания предлагает доход до 200000 ₽, https://spb.hh.ru/vacancy/108426090
- Местная судоремонтная компания ищет строителя судов, предлагается зарплата от 110000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/110617037
- Работа в индустрии развлечений: вакансия диджея с навыками ведущего, от 90 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/110803377
- Крупное промышленное предприятие области ищет геолога на подземные работы, зарплата от 173000 ₽, https://spb.hh.ru/vacancy/110111839
- Работа для тех, кто готов к публичным выступлениям – вакансия амбассадора онлайн-школы. Компания ищет агента для проведения презентаций в школах разных городов России, за это предлагается зарплата до 120000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/109423807
- В сфере туризма: туристический комплекс в поисках гида-экскурсовода, предоставляется питание и проживание на территории комплекса с зарплатой от 80000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/110056656
- Для опытных управленцев: вакансия для топ-менеджера с опытом в IT. Предстоит координировать команду менеджеров, выстраивать стратегии и следить за ключевыми показателями, от 150000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/109486211 (удаленно)
- Еще одна вакансия с высокой зарплатой: Зарубежный аналитический центр ищет консультанта для проведения исследований на внешнеполитические темы, до 2000 $ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/111416434 (удалённо)
- Туристическое агентство ищет удаленного менеджера по продаже авиабилетов и других туруслуг, предлагается зарплата от 80000 ₽, https://spb.hh.ru/vacancy/111441579 (удалённо).
Комментарии
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
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