Работа мечты в Мурманской области: каких редких специалистов ищут этой зимойПолярная ночь заходит в Мурманскую область
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Мурманская область. Арктика (16+)28.11.24 12:00

Работа мечты в Мурманской области: каких редких специалистов ищут этой зимой

Аналитики hh.ru проанализировали и подготовили рейтинг самых необычных и редких вакансий в ноябре в Мурманской области.

За последний месяц работодатели Мурманской области разместили более 6 тысяч новых вакансий. Компании публикуют как варианты массовых профессий: продавцы, грузчики, курьеры, консультанты, водители, так и предложения о работе для представителей редких профессий.

В связи с возрастающим спросом на новых работников в регионе эксперты hh.ru сформировали рейтинг интересных и небанальных вакансий с необычными условиями, функционалом и высокими зарплатами, на которые могут откликнуться местные соискатели прямо сейчас.

  • Высокооплачиваемая работа в сфере промышленности: в Мурманске ищут гидравлика на зарплату до 330000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/110273616
  • Опасная, но хорошо оплачиваемая работа – строительная компания ищет промышленного альпиниста на зарплату до 200000 ₽ на руки, работа вахтовым методом, https://spb.hh.ru/vacancy/111368793
  • Необычная вакансия этого месяца в Мурманске – водолаз. В обязанности входит обследование акватории и гидротехнических сооружений, компания предлагает доход до 200000 ₽, https://spb.hh.ru/vacancy/108426090
  • Местная судоремонтная компания ищет строителя судов, предлагается зарплата от 110000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/110617037
  • Работа в индустрии развлечений: вакансия диджея с навыками ведущего, от 90 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/110803377
  • Крупное промышленное предприятие области ищет геолога на подземные работы, зарплата от 173000 ₽, https://spb.hh.ru/vacancy/110111839
  • Работа для тех, кто готов к публичным выступлениям – вакансия амбассадора онлайн-школы. Компания ищет агента для проведения презентаций в школах разных городов России, за это предлагается зарплата до 120000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/109423807
  • В сфере туризма: туристический комплекс в поисках гида-экскурсовода, предоставляется питание и проживание на территории комплекса с зарплатой от 80000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/110056656 
  • Для опытных управленцев: вакансия для топ-менеджера с опытом в IT. Предстоит координировать команду менеджеров, выстраивать стратегии и следить за ключевыми показателями, от 150000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/109486211 (удаленно)
  • Еще одна вакансия с высокой зарплатой: Зарубежный аналитический центр ищет консультанта для проведения исследований на внешнеполитические темы, до 2000 $ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/111416434 (удалённо)
  • Туристическое агентство ищет удаленного менеджера по продаже авиабилетов и других туруслуг, предлагается зарплата от 80000 ₽, https://spb.hh.ru/vacancy/111441579 (удалённо).

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