Работа мечты в Мурманской области: каких редких специалистов ищут этой зимой

Аналитики hh.ru проанализировали и подготовили рейтинг самых необычных и редких вакансий в ноябре в Мурманской области.

За последний месяц работодатели Мурманской области разместили более 6 тысяч новых вакансий. Компании публикуют как варианты массовых профессий: продавцы, грузчики, курьеры, консультанты, водители, так и предложения о работе для представителей редких профессий.

В связи с возрастающим спросом на новых работников в регионе эксперты hh.ru сформировали рейтинг интересных и небанальных вакансий с необычными условиями, функционалом и высокими зарплатами, на которые могут откликнуться местные соискатели прямо сейчас.