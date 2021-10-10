Работа мурманской общественной организации «Гравицапа» - в шорт-листе всероссийского конкурса национальных видеороликов «МЫ»

В шорт-лист всероссийского конкурса национальных видеороликов «МЫ» вошла работа «Проект «С миру по песне. Подключение». Как это было» Мурманской региональной общественной организации «Гравицапа». Ролик представлен в номинации «Видеорепортаж» категории «Любители».

На YouTube-канале конкурса объявлено народное голосование. Авторы видео, набравших больше всего голосов в каждой номинации и каждой категории, получат дипломы и призы. Онлайн-голосование продлится до 20 часов 25 октября (время московское). Отдать голос за видеоролик земляков можно по ссылке.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, всероссийский конкурс национальных видеороликов «МЫ» проходит в этом году впервые. Он призван раскрыть культурное своеобразие многочисленных народов, проживающих в России, и способствовать укреплению межэтнических связей. Всего к проекту «МЫ» присоединились представители 78 регионов России, а также жители других государств. Все работы, вошедшие в шорт-лист конкурса, представлены на YouTube-канале конкурса.

Организаторы конкурса – Федеральное агентство по делам национальностей, межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства» и онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс».