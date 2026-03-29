Работа Мурманскстата позволяет видеть целостную картину жизни и развития региона: Андрей Чибис провёл встречу с коллективом организации

27 марта губернатор Андрей Чибис провёл встречу с коллективом Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области. Губернатор вручил ряд наград в преддверии 215-летия федеральной службы государственной статистики и 105-летия со дня образования самостоятельной статистической службы на Мурмане.

«Для правительства региона статистика играет крайне важную роль. На основе собранных данных мы принимаем ключевые управленческие решения в разных сферах жизни области. Работа Мурманскстата позволяет нам видеть не просто отдельные фрагменты, а целостную картину жизни региона: где мы добиваемся успехов, где есть возможности для роста и где необходимы срочные меры. Данные – важный ресурс для оценки эффективности нашей работы, в наше время они быстро и динамично меняются, поэтому необходима четкая и слаженная работа для обработки такого массива. Большое спасибо команде за такой ответственный и сложный труд!», – сказал губернатор и вручил отличившимся сотрудникам благодарственные письма.

Глава региона обсудил с сотрудниками организации множество тем: развитие туризма, благоустройство, жилищное строительство, образование и привлечения молодежи на Север. Прозвучавшие вопросы и инициативы взяты в работу.

Также состоялась двусторонняя встреча губернатора Андрея Чибиса с руководителем Мурманскстата Тимуром Лапиным.

«Спасибо за такую тёплую встречу. У вас очень искренний, продвинутый, компетентный и неравнодушный коллектив. Благодарю за чёткое взаимодействие между Мурманскстатом и правительством Мурманской области, принципиально важно и дальше сохранять такую вовлеченность», – отметил Андрей Чибис.

Тимур Лапин отметил, что благодаря вниманию губернатора и команде правительства налажено эффективное взаимодействие по сбору и анализу данных.

«Мы качественно и планово работаем вместе с командой правительства, что позволяет обеспечить высокую скорость получения и обработки статистических данных, обеспечивает высокий уровень качества. Низкий поклон Вам и команде за активную работу на благо северян для повышения уровня жизни и комфорта в Мурманской области, и в том числе за инициативы, направленные на улучшение условий работы для сотрудников территориальных федеральных органов», - отметил Тимур Лапин.

В завершение главе региона провели экскурсию по экспозиции, посвящённой истории развития статистики в регионе.

