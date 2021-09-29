Работа на любой вкус: взрывник, фасовщик специй, флотатор, гидрохимик и другие редкие вакансии сентября в Мурманской области

В сентябре в Мурманской области работодатели опубликовали более 4800 вакансий – на 126% больше по сравнению с сентябрем прошлого года. Наибольшим спросом в сентябре пользовались продавцы-консультанты (+332% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года), водители (+141%), кассиры (+218%), менеджеры по продажам (+159%), менеджеры по работе с клиентами (+204%), администраторы (+221%), специалисты в сфере производства и строительства (+159%). Также работодатели Мурманской области размещали довольно редкие вакансии – подробнее в обзоре hh.ru.

Педагог по легоконструированию требуется в детский центр раннего развития в Мурманске. Работнику нужно будет проводить занятия с детьми от 4 до 12 лет по легоконструированию и робототехнике. При этом важно, чтобы он обладал высшим педагогическим образованием и опытом работы с детьми. Заработная плата обсуждается на собеседовании.

Взрывника ищут в промышленную компанию и готовы ему платить до 160 000 рублей на руки. Такой специалист занимается осуществлением подземных взрывных работ. Требования: опыт работы от 2 лет, наличие книжки взрывника, удостоверение машиниста. Работодатель готов оплачивать питание, жилье, развозку до места работы.

Флотатор требуется в Кировск в компанию по производству удобрений. Работодатель предлагает компенсацию проживания и проезда, ДМС, санаторно-курортное лечение и зарплату около 68 тысяч рублей.

Главный специалист развития проектов (экология) необходим некоммерческой организации по развитию Мончегорска. Сотруднику предстоит самостоятельно запускать и развивать экологические проекты разного масштаба в регионе. Важное для работодателя требование к будущему работнику – соответствующий опыт ведения проектов на уровне города/региона. Зарплата – до 80 тысяч рублей.

Специалист по уходу за домашними животными в зоогостинице Мурманска должен будет ухаживать за животными, пока их хозяева в отъезде. Работодатель предлагает оплату труда до 30 тысяч рублей на руки. Обязательна любовь к животным, коммуникабельность и внимательность.

Гидрохимика с задачами по определению загрязняющих веществ в различных водах, участию в лабораторных испытаниях и другом ищут в Федеральную службу по гидрометеорологии. Заработная плата обсуждается на собеседовании. Среди требований работодателя: высшее профильное образование, количество часов в дипломе по химии не менее 250.

MICE Manager требуется в крупнейшую игровую компанию, его обязанности – полный цикл разработки сувенирной продукции. От сотрудника требуют опыт работы от 2 лет, знание рынка полиграфии и технологий производства. Зарплата по итогам собеседования.

Фасовщик специй нужен на предприятие по выпуску мясных продуктов. Будущий сотрудник должен быть готов к физическому труду при пониженных температурах. Основные обязанности - фасовка и дозировка специй. Компания предлагает обучение и карьерный рост, льготное питание и зарплату до 37 тысяч рублей.