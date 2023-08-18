Работа не на полную: компании Мурманской области ищут студентов на подработку в учебное время

Аналитики hh.ru выяснили, на какие должности и зарплаты могут претендовать студенты, которые хотят совмещать учёбу с работой.

Приближается начало нового учебного года, а значит для многих студентов станет актуальным вопрос о поиске работы или подработки, которая бы не отнимала слишком много времени от основной учебной деятельности, но приносила бы деньги. В ответ на это работодатели предлагают вакансии на неполный день или удалёнку.

Так, в Мурманской области только за август было размещено более 300 вакансий с частичной занятостью. Работу со сменным графиком предоставляют 15% компаний, с гибким – 7%, удалённо – 7%. По сравнению с прошлым годом местные работодатели увеличили число предложений о работе с частичной занятостью для студентов на 170%.

В топ-5 сфер, где приветствуют студентов-работников на неполный день в Мурманской области вошли: «Розничная торговля» (25% от общего числа вакансий с частичной занятостью), «Услуги для бизнеса» (16%), «Информационные технологии» (12%), «Перевозки, логистика, ВЭД» (7%) и «СМИ, реклама, маркетинг» (5%). Работодатели чаще остальных ищут продавцов-консультантов, курьеров, менеджеров по работе с клиентами.

Диапазон предлагаемых зарплат, на которые могут претендовать студенты, ищущие подработку во время учёбы в Мурманской области, от 40000 до 500000 рублей.

Топ-10 актуальных вакансий с частичной занятостью, Мурманская область, август, 2023:

Работник торгового зала в Гипермаркет, подработка, от 37 800 до 53 800 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/81614166. Специалист по работе с клиентами, от 35 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/84746841. Продавец-кассир в магазин МО, https://spb.hh.ru/vacancy/84740927. Медицинская сестра/Медицинский брат выездной службы (Утренние смены), от 27 600 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/79473985. Геосерчер, от 20 000 до 45 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/83145287. Продавец-консультант в магазин SneakerBox, от 22 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/81979919. Сотрудник на выкладку товара, от 35 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/76767424. Пеший курьер-сборщик, до 61 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/84010244. Специалист по доставке банковских карт (подработка), https://spb.hh.ru/vacancy/83672295.

10. Кассир, от 39 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/82275218.