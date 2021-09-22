Работа по озеленению территории Мурманского балкерного терминала продолжается - высадили 50 кустов сирени и 15 елей

В ООО «Мурманский балкерный терминал» (МБТ) продолжается реализация программы модернизации предприятия. Она касается не только внедрения современной техники и технологий, но и обустройства всей производственной территории.

В рамках предусмотренных экологических мероприятий силами специалистов производственной службы МБТ был разработан и воплощён в жизнь проект ландшафтного дизайна из габионов, которые остались от прежней хозяйственной деятельности предприятия и лежали невостребованными. На обустроенной территории работники предприятия высадили 50 кустов сирени и 15 елей.

«Системная работа по озеленению территории Мурманского балкерного терминала продолжается. По оценке результатов высадки этого года, будут разработаны мероприятия по дальнейшему озеленению терминала в 2022-2025 годах», - сказал заместитель исполнительного директора-руководитель производственной службы ООО «МБТ» Константин Огрин.