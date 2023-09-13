«Работа по патриотическому воспитанию нашей молодёжи не терпит лозунгов»: герой России Николай Майоров обратился к участникам окружного форума. В их числе - делегация Мурманской области

Делегация Мурманской области представила регион на Окружном патриотическом форуме для представителей сферы патриотического воспитания Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Он состоялся в Иваново.

В состав делегации вошли представители муниципальных учреждений региона Елена Ковган, Евгения Рубцова, Татьяна Пантелеева, Виктория Терей и Наталья Вепринцева.

В рамках торжественного открытия форума главный федеральный инспектор по Ивановской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Михаил Калашников, заместитель председателя правительства Ивановской области Евгений Нестеров, Герой Российской Федерации Николай Майоров и руководитель программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи Иван Радько обратились к участникам с приветственными словами и пожелали им продуктивной работы.

«Будущее каждой страны определяет молодёжь. Хочешь победить непокоренный народ — воспитай его детей. Поэтому работа по патриотическому воспитанию нашей молодёжи не терпит лозунгов. Она требует кропотливости, повседневности, терпения и особого внимания к тем, кто защищает интересы нашего государства», – подчеркнул Герой Российской Федерации Николай Майоров.

За четыре прошедших дня гости форума обсудили способы передачи историко-культурной идентичности подрастающему поколению, а также внесли свои предложения в Стратегию реализации молодёжной политики в Российской Федерации на период до 2030 года.

Они приняли участие в панельных дискуссиях на темы «Роль культуры в системе патриотического воспитания современной России», «Механизмы поддержки ветеранов специальной военной операции, членов их семей и семей погибших» и «Система патриотического воспитания в Ивановской области», а также ознакомились с лучшими региональными практиками по патриотическому воспитанию.

В рамках работы с тренерами участники провели ряд стратегических сессий, направленных на выработку инструментов по повышению эффективности в работе по направлению молодежной политики. Поднимались в обсуждениях темы наставничества, работы в социальных сетях и вопросы привлечения в молодежную сферу кадровых ресурсов, а также вопросы реализации проектов таких важных проектов, как «Без срока давности» и «Твой герой».

«Такие мероприятия, как данный форум, безусловно дают бесценный опыт. Было поднято очень много важных и актуальных тем. Жаль только, что некоторые лекции шли параллельно и не удалось посетить все площадки. Действительно запоминающимся оказалось выступление, где нам рассказали о воспитании детей и молодёжи в разных странах. Эта стратегическая сессия позволила взглянуть на нашу работу под другим углом, отметить за собой плюсы и минусы, почерпнуть необычные решения. Весьма полезно было послушать про практику использования социальных сетей для продвижения идей патриотизма. От спикеров буквально исходил креатив – было видно, что люди болеют этим делом и хотят донести свои мысли так, чтобы они были интересны молодёжи, хотят показать, что сегодня патриотизм – это модно. Одним из самых ярких выступлений для меня стала лекция на тему «Русский язык и русское мировоззрение - две опоры русского человека». Удивительно видеть, как элементы традиционной культуры сейчас находят своё место в современности и отлично в неё вписываются», – поделилась своими впечатлениями участница делегации Евгения Рубцова.

Фото: https://gov-murman.ru