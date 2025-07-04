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Мурманская область. Арктика (16+)04.07.25 16:30

Работа по повышению эффективности северного завоза будет продолжена

2 июля Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с членами правительства. Одной из тем обсуждения стал северный завоз.

- Вот сейчас говорили про зиму, так она у нас вроде как бы не скоро, но, судя по погоде, может и быстро наступить. В любом случае, о северном завозе пора уже говорить сейчас. Завоз осуществляется у нас давно, и пунктов приёма соответствующих товаров у нас достаточно много, в 21 регионе они находятся, заметил Владимир Путин.

- Как работа эта начинается, Алексей Олегович? – обратился Владимир Владимирович к главе Минвостокразвития Алексею Чекункову.

По программе завоза грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности (северный завоз) на 1 июля 2025 года доставлено 1,5 млн тонн из запланированных на текущий год 3,4 млн тонн. Такие цифры глава Минвостокразвития привёл в докладе президенту Владимиру Путину о результатах первого года реализации федерального закона «О северном завозе».

«На текущий год запланированный объём северного завоза составляет 3,4 млн тонн. Это 2 млн тонн угля, 1100 тысяч тонн нефтепродуктов и 300 тысяч тонн продовольствия, товары народного потребления, медикаменты, стройматериалы. По состоянию на 1 июля выполнено 103% плана как по закупке, так и по фактическому завозу — это 1,5 млн тонн. Уровень выполнения годового плана составляет 44%, исполнение идет в графике с учетом того, что основной объём завоза осуществляется в навигационный период, когда северная акватория свободна ото льда», — доложил Алексей Чекунков.

Он также напомнил, что была введена приоритетная перевозка социально значимых грузов северного завоза в смешанном железнодорожно-водном сообщении: «В результате за год количество контейнеров с рисками срыва сроков поставки снизилось в 37 раз. Если весной 2024 года у нас 1,5 тысячи контейнеров были в красной зоне с риском не быть вовремя доставленными в пункты назначения, то сегодня таких контейнеров 40. Мы буквально знаем каждую индивидуальную единицу и стараемся эту цифру привести к нулю».

Алексей Олегович в докладе отметил, что некоторые субъекты сообщают о росте затрат на финансирование завоза, обусловленный ростом процентов по кредитам. «Так, в Якутии, например, растёт объём выпадающих расходов ресурсоснабжающих организаций, которые не учтены в тарифах на тепло и электроэнергию. В настоящий момент эти затраты частично покрываются из лимита казначейских кредитов.

И в соответствии с Вашим поручением, уважаемый Владимир Владимирович, до 1 августа будет определён объём компенсации, выравнивание на сбалансирование бюджетов», - сообщил глава Минвостокразвития.

В завершение доклада он акцентировал внимание ещё на двух направлениях работы.

«Первое. Ежегодно растёт потребность в дноуглублении, касается как морских акваторий, так и рек. В настоящее время по Вашему поручению идёт разработка финансово-экономической модели Трансарктического транспортного коридора. Это комплексная система, которая включает как Севморпуть, так и внутренние водные пути, железные дороги, зимники. В рамках этой работы будут подготовлены предложения по созданию отечественного дноуглубительного флота, который позволит расширить возможности для северной навигации.

И последнее. Ключевым фактором для обеспечения долгосрочной надёжности северного завоза, конечно, является флот. Водный транспорт обеспечивает более 90 процентов от совокупного объёма доставки. Сегодня в осуществлении северного завоза задействовано 444 судна – 172 морских и 272 речных. Качество этого флота напрямую влияет на стоимость фрахта и надёжность поставок.

Мы проанализировали структуру флота и вместе с Минпромторгом, с «Росатомом» и судовладельцами готовим программу обновления флота, используемого для северного завоза. Работа по повышению эффективности северного завоза будет продолжена», - заверил президента глава Минвостокразвития.

 

 

 

Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/77347/photos/82181

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