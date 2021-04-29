Работа по повышению качества и доступности медицинской помощи будет продолжена - Сергей Дубовой

На заседании расширенной коллегии регионального Минздрава подвели итоги работы за прошлый год. В заседании приняли участие спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, первый заместитель главы региона Оксана Демченко, сенатор Татьяна Кусайко, представители федеральных и региональных органов власти, медицинского сообщества.

В центре внимания – оценка работы системы здравоохранения региона в период пандемии, а также задачи на среднесрочную перспективу.

– С учётом задач, обозначенных главой государства в недавнем Послании, работа по повышению качества и доступности медицинской помощи будет продолжена, - отметил в своём выступлении Сергей Дубовой, – Об этом шла речь 27 апреля на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Отдельно обсуждался вопрос «Пандемия: вызовы и решения». Являясь одной из угроз национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан, пандемия внесла свои коррективы в работу системы здравоохранения, как всей страны, так и нашего региона. О здравоохранении люди судят, не по цифрам или показателям, а по возможности получить качественную и своевременную помощь. Об этом также напомнил нам глава государства. Поэтому ключевым для здравоохранения является вопрос подготовки и привлечения кадров. Работа по решению этой проблемы и других приоритетных задач постоянно ведется, в том числе на законодательном поле. С удовлетворением отмечу, что её можно считать эффективной во многом благодаря взаимодействию между областной Думой и правительством Мурманской области.

Сергей Дубовой выразил признательность всем медицинским работникам Мурманской области за нелегкий труд, требующий не только колоссального физического и морального напряжения, но и сопереживания, чуткости. В период пандемии жители региона в очередной раз увидели тому подтверждение.

Отдельные слова благодарности спикер областной Думы адресовал работникам скорой медицинской помощи, чей праздник отмечался 28 апреля:

– Лучшая награда за ваше терпение, самоотверженность и милосердие – радость от каждой спасенной жизни. Уверен, в Мурманской области тысячи благодарных пациентов говорят вам «спасибо» за вашу работу.