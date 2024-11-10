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Мурманская область. Арктика (16+)10.11.24 08:00

Работа по реконструкции бывшего кинотеатра «Родина» в Мурманске идёт по плану

Вчера губернатор Андрей Чибис осмотрел реконструируемое здание бывшего кинотеатра «Родина», а также провёл на площадке совещание с участием представителей строительного блока регионального правительства, сенатора Елены Дягилевой, главы города Мурманска Юрия Сердечкина, руководителей подрядной организации.  

Глава Мурманской области отметил, что работа по реконструкции знакового для Мурманска и всего региона объекта идёт по плану.   

«Напомню, он был фактически в разрушенном состоянии, а сегодня мы даём зданию новую жизнь. Это не просто реставрация, его практически вручную по кирпичику пересобирают, строителям приходится всё восстанавливать. Конечно, используются самые современные технологии и много ручного труда. Проект тяжёлый, строители очень щепетильно подходят к работе, стараются. Спасибо им. Сегодня мы посмотрели фермы, которые завезены и установлены под кровлю. Прошла реставрация внешнего облика. Были вынесены сети. Идёт покраска. Сохраняем исторический облик знания. Далее будет установлена проектная кровля, после укрепления соответствующих опор коллеги приступят к отделке. Все поэтапно, как и планировали», – подчеркнул Андрей Чибис и поблагодарил за поддержку проекта компанию «НОВАТЭК».

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, губернатор напомнил, что в обновленном здании разместится первый в России Центр цифрового искусства «Муза», который откроют совместно со «Сбером».  

«Это уникальный проект, касающийся цифрового образования детей. Мы дадим возможность нашим школьникам с пятого класса получать дополнительное образование в разных отраслях – от промышленного дизайна до цифрового искусства. Это тот навык, без которого и сегодня невозможно, а следующее поколение без этих знаний будет неконкурентоспособно. И у детей Мурманской области появится возможность учиться», – подчеркнул Андрей Чибис. 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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