Работа по специальности — приоритет для выпускников педагогических вузов

6 из 10 выпускников педагогических факультетов вузов хотят работать в сфере науки и образования. 7 лет назад о педагогической карьере мечтал только 1 из 4 их предшественников. Исследовательский центр портала «SuperJob» изучил резюме выпускников педагогических вузов Москвы 2012—2017 гг. выпуска.

Абитуриенты педагогических вузов стали более осознанно подходить к выбору специальности: после окончания институтов и университетов большинство из них предпочитает трудоустраиваться по профилю (61,5%), а ведь всего 7 лет назад заниматься преподавательской работой хотел только 1 из 4 выпускников.

Другие сферы деятельности сегодня значительно менее популярны: ищут работу в АХО и секретариате 8,6%, в продажах — 5,6%, в кадровой отрасли — 3,3%, в сфере маркетинга, пиара и рекламы — 2,5%, в СМИ и издательствах — 2%. Прочие отрасли: IT, бухгалтерию и финансы, услуги, транспорт, госслужбу, промышленность, страхование, дизайн, гувернерство, — выбрали в общей сложности 16,5% выпускников.

Сравнение зарплатных ожиданий выпускников педвузов, показало, что самые высокие запросы у желающих работать в продажах — 100 тысяч рублей в месяц, на втором месте — маркетинг, реклама и пиар (90 тысяч рублей). У претендующих на профильную педагогическую специальность средние рыночные зарплатные ожидания составляют 80 тысяч рублей, за 7 лет они увеличились на 90% (42 тысячи в 2016 году). В СМИ и издательствах выпускники педвузов рассчитывают получать 78 тысяч рублей, в кадровой и административной сферах — по 60 тысяч рублей в месяц.

Время проведения исследования: август 2023 года.