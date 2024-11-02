Работа по устранению проблем, связанных с подачей горячего водоснабжения и центрального отопления в МКД Североморска, продолжится в предстоящие выходные и праздничные дни

Более 600 заявок отработали специалисты управляющих компаний, МУП «Североморскводоканал» и филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» за время работы оперативного штаба по решению проблем в сфере ЖКХ на территории ЗАТО г. Североморск, который функционирует под руководством Владимира Евменькова.

Как отмечает администрация флотской столицы, в данный момент ведётся работа над устранением точечных обращений. В процессе исполнения таких заявок решаются и более глобальные вопросы. Например, на ул. Инженерной, 3 силами «Североморскводоканала» была восстановлена система канализации.

Работа по устранению проблем, связанных с подачей горячего водоснабжения и центрального отопления в многоквартирных домах, продолжится в предстоящие выходные и праздничные дни. Напомним, оставить заявку можно по номеру телефона 8 (81537) 5-60-60 либо через личные сообщения в группе администрации ЗАТО г. Североморск в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/cityseveromorsk).

Фото: https://citysever.ru/novostiq/16957-bolee-600-zayavok-otrabotano-za-vremya-deystviya-operativnogo-shtaba-po-resheniyu-problem-v-sfere-zhkh/