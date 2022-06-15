Работа подрядных организаций над ошибками вызвала недоумение у некоторых мурманчан

Как сообщает администрация города Мурманска, в соцсетях и СМИ мурманчане высказывают недоумение, почему ремонтируют недавно завершенные объекты. Заказчиком работ выступает предприятие «Мурманские городские парки и скверы», его руководство прокомментировало ситуацию.

На набережной Ледового озера в 2020 году были сделаны пешеходные дорожки, отремонтирована лестница, установлены три универсальных игровых комплекса, 20 камер видеонаблюдения и 27 уличных фонарей. Но без проблем, к сожалению, не обошлось: были обнаружены серьёзные недочёты в работе подрядчика в части качества асфальтобетонного покрытия: неровность асфальтобетонного покрытия на 50% площади. Эти работы не были приняты в 2020 году, оплата за них не производилась. Сейчас на набережной работает новый подрядчик, которому предстоит асфальтировать территорию заново. Оплата будет осуществлена за счёт остатка средств за невыполненные работы.

В сквере у памятника В.И. Ленину к качеству работ подрядной организации ООО «ПСК-Реконструкция» также были претензии. Не принята и не оплачена часть работ. За нарушение сроков производства работ по благоустройству объекта подрядной организации начислена неустойка. 7 июня 2022 года подрядная организация приступила к устранению ранее выявленных замечаний.