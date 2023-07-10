Работа позволяет развиваться профессионально каждому второму россиянину

Россияне стали чаще считать, что работа способствует их профессиональному развитию. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения.

46% россиян чувствуют, что профессионально развиваются и растут на работе: «Учусь новому в процессе деятельности». В том, что теряют навыки на нынешней позиции, признаются 12%. Респонденты чаще всего объясняют это рутиной и отсутствием интересных задач. Каждый третий (35%) не чувствует ни профессионального роста, ни утраты навыков: «Просто выполняю свои функции и получаю деньги».

О положительном влиянии работы на профессиональное развитие старшее поколение говорит чаще россиян до 34 лет (49 и 39% соответственно). Видящих возможности для профессионального развития больше среди россиян с доходом свыше 80 тысяч рублей (46%), тогда как о состоянии «застоя» чаще сообщают зарабатывающие менее 50 тысяч рублей (42%). Люди с высшим образованием более критичны к своим обязанностям: об утрате навыков на работе они сообщают почти вдвое чаще респондентов со средним профессиональным образованием (13% против 7%).

За последние 12 лет число россиян, считающих, что их работа позволяет развиваться в профессии, увеличилось на 10 п.п.

Время проведения опроса: 1—6 июля 2023 года.