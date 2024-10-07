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Мурманская область. Арктика (16+)07.10.24 14:30

«Работа предстоит большая»: Юрий Трутнев провёл заседание Госкомиссии по вопросам развития Арктики

В повестку заседания Государственной комиссии, которое состоялось 4 октября, вошли вопросы разработки программы арктического судостроения в целях обеспечения грузопотока Северного морского пути, обсуждение комплексного развития опорных населённых пунктов Арктической зоны Российской Федерации, хода реализации северного завоза.

«Мы проводим очередное заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Первым вопросом рассмотрим разработку программы арктического судостроения в целях обеспечения грузопотока Северного морского пути. Это важно для укрепления экономики нашей страны и развития логистики. Работа предстоит большая», – открыл заседание заместитель председателя правительства – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Как было заявлено на заседании, федеральным координатором северного завоза назначено Минвостокразвития. В субъектах определены региональные координаторы. Утверждён перечень территорий и перечень грузов северного завоза первой категории (грузы жизнеобеспечения). В отношении таких грузов регионы наделены правом вводить регулирование цен и создавать стратегический запас. Создано централизованное планирование северного завоза на федеральном уровне.

На текущий год запланированный северный завоз составляет 4 млн тонн. Предусмотрена приоритетная перевозка грузов северного завоза на железнодорожном и морском транспорте. В рамках субсидируемых рейсов по Севморпути в Певек в приоритетном порядке было доставлено более 700 тонн продовольствия.

Особое внимание уделяется перевозкам по железной дороге. Работает оперативный штаб по мониторингу доставки социально значимых грузов с участием РЖД, Минтранса, Минвостокразвития, Минэнерго и регионов. Проводится еженедельный мониторинг доставки грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении и исполнения плана северного завоза. Ежемесячно формируется план железнодорожных перевозок грузов жизнеобеспечения.

Также была определена опорная транспортно-логистическая инфраструктура северного завоза. Опорная сеть включает 346 объектов, необходимых для обеспечения регулярного, бесперебойного снабжения территорий северного завоза. Это 149 автомобильных дорог, 129 железнодорожных станций, 21 морской порт, 17 рек, 15 речных портов, 15 аэропортов. Сейчас рассматриваются предложения регионов о включении в перечень дополнительных объектов.

В повестку заседания также вошёл вопрос строительства дополнительных крупнотоннажных судов ледового класса под российским флагом для эксплуатации на всем протяжении Северного морского пути (СМП). Он обеспечит вывоз планируемой грузовой базы и привлечёт дополнительную грузовую базу на Севморпути, в том числе для перенаправления транзитных грузов, и обеспечит её гарантированную транспортировку даже в случае ухудшения ледовых условий.

Отмечалось, что госкорпорация «Росатом» разработала концепцию программы развития отечественного арктического судостроения на долгосрочную перспективу. Документ поддержали Минпромторг, Минтранс, Минвостокразвития. В основе концепции лежит определение уполномоченного лица, ответственного за координацию строительства арктического флота. Концепция предполагает дополнительные механизмы развития Севморпути, направленные на увеличение мощностей для строительства грузового флота, численности отечественных верфей, создание судового комплектующего оборудования российского производства, стандартизацию проектов судостроения.

Проект постановления РФ о проведении пилотного проекта работы единого морского оператора северного завоза в Чукотском автономном округе согласован, в ближайшее время он будет внесён на рассмотрение кабмина. В настоящее время прорабатывается вопрос расширения пилотного проекта на Архангельскую, Мурманскую, Магаданскую, Сахалинскую области, Красноярский и Камчатский края, Республику Саха (Якутия). Начата работа по созданию федеральной государственной информационной системы (ГИС) мониторинга северного завоза. Она позволит автоматизировать управленческие процессы и объединит в себе функции планирования, мониторинга движения грузов и контроля исполнения.

 

Фото: http://government.ru/news/52906/

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