Работа рядом: в Мурманской области продолжается реализация программы по трудоустройству юных северян

Министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев принял участие в прямом эфире, организованном совместно с Центром управления регионом. Темой разговора стали меры социальной поддержки и помощь в трудоустройстве, доступные для северян.

В качестве одной из таких мер выступает проект «Работа рядом», реализуемый в регионе в рамках стратегического плана «На Севере – жить». С помощью проекта осуществляется поиск работы для жителей области, стабилизация ситуации на рынке труда и повышение доходов населения. Целевая аудитория проекта – это студенты, безработные и несовершеннолетние граждане.

«Как проект «Работа рядом» возникла в 2020 году по решению главы региона Андрея Чибиса. Программа сразу показала свою значимость для муниципальных образований, для всей Мурманской области, а главное – для юных северян, которые теперь легко могут найти первую работу. Поэтому «Работа рядом» сейчас стала неотъемлемой частью и одним из важных направлений деятельности правительства региона», – отметил Сергей Мякишев.

С февраля этого года в рамках проекта создано более 4000 рабочих мест на 180 предприятиях области. Рабочие места в основном созданы в таких сферах, как образование, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, сельское хозяйство, управление. Трудоустроено на созданные рабочие места более 1700 человек.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, одним из главных вопросов прямого эфира стал вопрос трудоустройства подростков в свободное от учебы время. Сергей Борисович рассказал, какими способами и куда можно обратиться для участия в программе, как регулируются взаимодействие работодателя и несовершеннолетнего работника, по какому принципу рассчитывается заработок, и какие нормы рабочего времени установлены Трудовым Кодексом РФ. Например, для подростков 14 лет при условии участия в программе выплата «на руки» составит около 20 тысяч рублей за полный рабочий месяц.

Также министром были отмечены важные нюансы по трудоустройству юных северян, проживающих в ЗАТО.

Подробная информация о проекте «Работа рядом» размещена на сайте службы занятости. Для уточнения деталей и ответа на все интересующие вопросы во всех кадровых центрах работают телефоны «горячей» линии. Работа по реализации проекта будет продолжена до конца текущего года.

Запись эфира с министром труда и социального развития Сергеем Мякишевым доступна по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru