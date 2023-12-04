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Мурманская область. Арктика (16+)04.12.23 14:30

Работа с инвесторами является одним из основных направлений регионального Минимущества

В ноябре инвесторами было направлено 9 заявлений о предоставлении в аренду земельных участков и ещё 4 заявления о предварительном согласовании предоставления земельных участков. Заключены 7 договоров аренды земли.

В рамках возможного предоставления земельных участков Минимуществом предварительно рассмотрено 20 инвестиционных проектов заявителей, претендующих на получение статуса резидентов АЗРФ. Наличие такого статуса позволяет инвесторам получить земельный участок без процедуры проведения торгов.

Рассмотрено 20 бизнес-планов и подготовлены заключения в отношении 28 земельных участков.

Среди наиболее интересных инвестиционных проектов, планируемых к реализации в Мурманской области - охраняемая стоянка, гостинично-туристический комплекс, торговый центр, комплекс апартаментов, подвесная пассажирская канатная дорога и майнинг ферма.

Активное развитие инвестиционной деятельности в Мурманской области создаёт новые рабочие места и положительно влияет на качество жизни северян, отмечает региональное Министерство имущественных отношений.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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