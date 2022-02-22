Работа с зарплатой до 565 тысяч рублей: в Мурманской области ищут главного инженера предприятия морской сейсморазведки

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Мурманской области и выяснили, что прямо сейчас в крупную компанию ищут главного инженера предприятия морской сейсморазведки и предлагают зарплату до 565 тысяч рублей.

В обязанности будущего работника войдёт: руководство разработкой мероприятий по реконструкции и модернизации судов предприятия, обеспечение производства морских геофизических работ, обеспечение необходимого уровня технической подготовки производства.

Судя по требованиям, указанным в описании вакансии, данная работа подойдёт опытным специалистам, так как от кандидатов требуется высшее техническое образование и стаж работы в морской сейсморазведке не менее 7 лет, а также стаж руководящей работы не менее 5 лет. В вакансии указано, что дополнительное образование по профилю менеджмента или финансов и знание английского языка будут являться преимуществом.

Среди условий работодатель обещает заработную плату до 565 тысяч рублей до вычета НДФЛ, социальный пакет, годовой бонус по достижению KPI, а также компания готова обсудить условия по релокации из другого региона.