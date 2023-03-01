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Мурманская область. Арктика (16+)01.03.23 12:00

Работа в Арктике: спрос на персонал вырос на треть

Ежегодно в конце февраля в России отмечается День Арктики. Работодатели из арктических регионов ежегодно открывают сотни тысяч вакансий, а также одни из первых проводят индексацию зарплат работников. Эксперты hh.ru выяснили, насколько востребованы новые работники для труда в Арктики, а также сколько им готовы платить.

«В арктическую зону РФ входят территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Коми, нескольких районов Республики Саха (Якутия), города Норильска, двух районов Красноярского края, муниципальных образований Архангельской области, а также пяти районов Республики Карелия и Костомукшского городского округа. Кроме того, к российской арктической зоне относится часть островов и архипелагов Северного Ледовитого океана.

Работодатели из всех этих регионов активно ищут и нанимают персонал. Только с начала 2023 года компаниям, работающих в арктической зоне понадобилось более 600 новых работников. Это на 33% больше, чем в начале 2022 года», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

При этом зарплаты в вакансиях для работы в арктической зоне могут быть достаточно привлекательными. На размер такой зарплаты влияют северная надбавка и районный коэффициент. Работникам всех предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, положены определенные гарантии и компенсации, среди которых повышенная оплата труда за счет северной процентной надбавки и районного коэффициента.

Районный коэффициент устанавливается в конкретной местности и применяется с первого дня работы независимо от стажа человека. Одни из самых высоких коэффициентов, увеличивающих доход, на данный момент есть в Якутии, Камчатке (2), Коми, Мурманской области, НАО, (1,8). Есть также отдельная (ускоренная) северная надбавка установлена для молодых людей (до 30 лет), проживших в районах Крайнего Севера и приравнённых к ним местностях не менее года. Таким молодым работающим специалистам надбавки начисляются в размере 20% от оклада по истечении первых шести месяцев работы с увеличением на 20% за каждые последующие шесть месяцев.

Так как арктический регион богат разнообразными полезными ископаемыми, в первую очередь, газом и нефтью, работодатели активно ищут и нанимают персонал для работы на строительстве промышленных площадок (50% с упоминанием Арктики), а также нефтедобыче и на газовых месторождениях (30% вакансий). Кроме того, пользуются большим спросом у работодателей из арктической зоны представители транспортного сектора (17% вакансий), в частности, водители (особенно вахтовой техники и водители, имеющие опыт работы на зимниках), машинисты спецтехники и экспедиторы. Также в топ по востребованности у компаний попали представители профессий, которые являются вспомогательными, но не основными для отрасли: бухгалтеры, ИТ-специалисты, медики, эйчары, маркетологи.

В большинстве случаев работа в арктической зоне предполагает вахтовый метод работы – 54% предложений о работе. Это на 16% больше, чем в прошлом году. При этом работодатели открыты к начинающим специалистам. Так, 51% вакансий подходят для соискателей с опытом от 1 года до 3 лет, ещё 15% вакансий подойдут специалистам без опыта, то есть недавним выпускникам вузов и ссузов.

Рейтинг высоких зарплат в вакансиях арктической зоны, Россия:

Комментарии

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