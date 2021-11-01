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Мурманская область. Арктика (16+)01.11.21 15:00

Работа в хлебопекарной отрасли: кто востребован и сколько платят по итогам последних месяцев

Эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru подготовили обзор рынка труда хлебопекарной отрасли на основе анализа более 6600 вакансий, размещенных работодателями России по итогам III квартала 2021 года.

Основные выводы:

  • Количество предложений работы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 57%, а со стороны соискателей-пекарей было размещено около 3850 резюме (+90%).
  • Наиболее востребованы специалисты хлебопекарной отрасли в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Алтайском крае, Республике Татарстан.
  • Большинство соискателей-пекарей (41%) имеют опыт работы от 6 лет, в то же время возросло количество компаний (+97%), готовых брать на работу начинающих специалистов без опыта и обучать их.
  • Зарплатные ожидания соискателей и работодателей в целом совпадают.
  • 46% соискателей-пекарей в возрасте от 36 до 55 лет, 14% - в возрасте до 22 лет. При этом молодых соискателей стало больше на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство специалистов (46%) указали в резюме среднее специальное образование, 15% - высшее.

Каких специалистов ищут компании-производители хлеба

По итогам квартала компании хлебопекарной отрасли России разместили почти 7. 000 вакансий, из них на СЗФО приходится более 700, что на 53% больше, чем годом ранее.

Компании хлебопекарной сферы по итогам квартала чаще всего искали специалистов из сферы продаж (28%): продавец-консультант, торговый представитель, менеджер зала, мерчандайзер. Следующей по количеству вакансий в пекарной сфере идет сфера производства (27%): специалист по качеству, технолог по хлебу, пекарь, кондитер, формовщик, оператор производственной линии, администратор/управляющий на производство. На третьем месте по востребованности в пекарной сфере работники транспортной из области (13% вакансий от общего объема в сфере): водитель, кладовщик склада, комплектовщик, контролер отгрузки, рабочий на производство.

Говоря об оплате труда, работодатели больше всего предлагают технологам по хлебу, водителям-логистам, маркетологам, высшему менеджменту.

Интересно также сколько готовы платить работодатели в разных регионах: в Москве прирост зарплаты за год 4% до 60 000. В целом по стране зарплаты в отрасли выросли на 10% с 34 000 до 38 000 рублей.

Требования работодателей по итогам 3 квартала не изменились

Для специалистов в хлебопекарной сфере, которые работают с оборудованием или продукцией, компании чаще всего выдвигают такие требования:

- Среднее или высшее профессиональное образование (инженер-технолог, технолог хлебопекарного/кондитерского производства).

- Знание общепринятых стандартов качества производства пищевой продукции.

- Опыт работы с современным хлебопекарным оборудованием.

- Физическая выносливость.

- Отработка рецептур, подбор ингредиентов.

- Опыт работы с современным высокотехнологичным хлебопекарным оборудованием.

Интересным моментом стало то, что работодатели СЗФО все чаще стали предлагать соискателям в хлебопекарной отрасли переезд в другие города ради работы (по вахте или постоянно). Чаще всего предлагают переехать на время работы в крупные города страны: Москву и Петербург. При этом компании готовы предоставить льготное питание, спецодежду, жилье, а также оплатить проезда до города вахты. Подобную тенденцию напрямую можно связать с тем, что работодателям из хлебопекарной отрасли так же, как и остальным не хватает работников и они серьезно расширяют географию поиска и приема работников, уходя глубже в регионы страны.

Портрет соискателя по итогам квартала:

Чаще всего работу в хлебопекарной отрасли страны по итогам квартала и на данный момент ищут женщины (72% резюме приходится именно на них).

Самые частые навыки, которые встречались в резюме: умение работать в команде, контроль качества, организаторские способности, контроль сроков годности, поварское дело, проведение инвентаризаций, управление производственным персоналом, работа с оргтехникой.

Что касается зарплатных ожиданий, 28% соискателей указали, что готовы получать от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, еще треть (27%) желают зарплату выше – от 40 тысяч до 60 тысяч рублей.  Лишь 2% претендуют на зарплату от 80 тысяч до 100 тысяч.

Полный рабочий день готовы трудиться 88% соискателей, 31% не откажется от сменного и 3% рассмотрят вахтовый метод работы.

Подборка высокооплачиваемых вакансий недели в хлебопекарной отрасли по СЗФО: 

операционный директор розницы в сеть булочных, зарплата от 200 000 руб. на руки, https://my.hh.ru/1Jm, Санкт-Петербург;

руководитель отдела доставки, зарплата до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/48680525, Санкт-Петербург;

оператор производственной линии, от 168 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/48542736, вахта из Архангельска в Санкт-Петербург;

инженер-аналитик, зарплата от 100 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy, Санкт-Петербург;

шеф-кондитер, зарплата от 120 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/49148901, Санкт-Петербург;

продавец-кассир Булочной, зарплата от 73 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/4858445, вахта из Сегежи, Волхова, Медвежьегорска в Санкт-Петербург;

су-шеф ночной, до 80 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/48700055, Кудрово;

инженер КИПиА, от 66 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/46808229, Пушкин.

 

  

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