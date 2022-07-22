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Мурманская область. Арктика (16+)22.07.22 12:00

Работа в команде, грамотная речь и организаторские способности: какие навыки помогают молодым мурманчанам в поиске работы

При этом самые главные навыки, которые работодатели хотели бы видеть у молодых специалистов – это умение работать в команде, грамотная речь, навыки работы с компьютером, хорошо развитые коммуникативные навыки, в том числе умение общаться в деловом стиле, навыки продаж, организаторские навыки, а также готовность учиться и развиваться в выбранном деле.

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали более 5100 резюме молодых мурманчан до 35 лет, которые открыли или обновили резюме за последний месяц, и выяснили, какими деловыми качествами и навыками они обладают, а также какие навыки ждут работодатели от молодых кандидатов.

В первую тройку навыков, которые отмечают у себя молодые специалисты (до 35 лет включительно) из Мурманской области, вошли: умение пользоваться ПК - этот навык указан в каждом шестом резюме (18% от общего числа резюме за месяц). На втором месте навык «работа в команде» (15% резюме), на третьем - грамотная речь (11%). Также в топ навыков попали - хорошие организаторские способности, умение вести деловую переписку, умение работать с большим объемом информации, знание английского языка, знание MS Excel, умение водить автомобиль.

При этом самые главные навыки, которые работодатели хотели бы видеть у молодых специалистов – это умение работать в команде, грамотная речь, навыки работы с компьютером, хорошо развитые коммуникативные навыки, в том числе умение общаться в деловом стиле, навыки продаж, организаторские навыки, а также готовность учиться и развиваться в выбранном деле. А такие востребованные со стороны работодателей компетенции как «активные продажи», «навыки продаж» встречаются лишь в 3% и 4% резюме молодых мурманчан соответственно. В свою очередь навык «работа с людьми» вообще за последний месяц почти не упоминался в резюме молодых соискателей Мурманской области.

«Работодатели всё чаще ориентируются не только на «жёсткие», профессиональные, навыки молодых кандидатов (например, знание специализированных бухгалтерских или инженерных программ, наличие определенного опыта работы), но и на «мягкие», связанные с коммуникабельностью и готовностью учиться. Поэтому важно «подтягивать» и те, и другие. В последние годы растёт важность цифровых навыков, ведь умение пользоваться основными программами пригодится специалистам всех уровней - от «белых воротничков» до рабочих и продавцов. И, конечно, очень востребованы сотрудники с навыками продаж – сюда входит и умение вести переговоры, и владение техниками активных продаж, и клиентоориентированность», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад (наглядно на диаграммах 1 и 2).

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